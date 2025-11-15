نائب محافظ الأقصر ورئيس مدينة إسنا يزوران مصابي حادث أتوبيس الرحلات

زار الدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، اليوم "السبت"، مصابي حادث انقلاب أتوبيس الرحلات بقرية الصخراوي في مركز إسنا، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ورافق نائب المحافظ خلال الزيارة علي سيد الصادق، رئيس مدينة إسنا، حيث تفقدا غرف المصابين بالمستشفى واطمأنا على تلقيهم العلاج اللازم، كما ناقشا مع الأطباء سبل توفير أفضل رعاية طبية للأطفال والشباب المصابين في الحادث.

وخلال الزيارة أكد نائب المحافظ على متابعة حالة المصابين بشكل مستمر وحرص المحافظة على دعم ذويهم، مشيدًا بسرعة تعامل الأطقم الطبية مع الحالات وتقديم الرعاية الفورية لهم.

كانت قرية الصخراوي بمركز إسنا غرب محافظة الأقصر، قد شهدت حادث انقلاب أتوبيس أدى إلى وفاة المشرفة داليا، 50 سنة، والطالبة سلوان، 15 سنة، بينما أصيب 20 آخرين من الأطفال والشباب.

وحصلت «صدى البلد» على أسماء المصابين الذين استقبلتهم مستشفى إسنا، وهم: رنا الشريف خاطر، 13 سنة، كدمات بالجسم، رزق عبد العظيم محمد، 13 سنة، كدمات بالجسم، محمد إبراهيم، 13 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، عمر مصطفى محمود، 12 سنة، كدمات بالجسم، حمزة عبد العظيم سالم، 13 سنة، كدمات بالجسم، مروان إيهاب محمد، 12 سنة، كدمات وسحجات، رضوى سيد أحمد، 14 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، إسراء محمد أحمد، 14 سنة، جرح بالذراع الأيسر، منى محمد بدوي، 12 سنة، كدمات بالجسم، أحمد محمد أمير، 12 سنة، كدمات بالجسم، ريم محمد أحمد، 12 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

أما باقي المصابين فهم: أحمد حمدي عبد الفتاح، 20 سنة، اشتباه ما بعد ارتجاج، ضحى خالد عمران، 14 سنة، كدمات وسحجات، شهد ناصر عبدالله، 12 سنة، كدمات بالجسم، مصطفى محمد محمد، 11 سنة، كدمات بالجسم، عمرو أحمد محمد، 12 سنة، كدمات بالجسم، سامح نجدي، 14 سنة، جرح بالرأس، ياسمين عادل كامل، 12 سنة، سحجات متفرقة، محمد أشرف علي، 12 سنة، كدمات بالجسم، سهى هاني حسن، 11 سنة، كدمات بالجسم، رضوان شريف حسان، 10 سنوات، جرح بالرأس.

وتم نقل المصابين لتلقي العلاج، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث لضمان سلامة رحلات المدارس المستقبلية.