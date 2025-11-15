بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر

اختتم دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، فعاليات الليلة الختامية للإحتفاله السنوي، الذى استمر لمدة سبعة أيام، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة وطواف الشمامسة وأقامة القداسات والعظات الروحية، بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وترأس مراسم احتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، بصلوات رفع بخور عشية وتطييب الرفات وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس، بمشاركة رهبان الدير وكهنة الإيبارشيات، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي .

وفي نفس السياق، كثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهم بمحيط الدير، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الدير خلال فترة الاحتفال.