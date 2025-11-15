الأقصر تستعد لاحتفال عيدها القومي السادس عشر باجتماع تنسيقي موسع

عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الاقصر ورئيس اللجنة المشرفة على الاحتفالات اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة الفعاليات التي ستشهدها المحافظة.

وذلك فى إطار الاستعدادات للاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة الأقصر السادس عشر، وبناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة، حيث استعرض سكرتير عام المحافظة خلال اللقاء خطة الاحتفال المقترحة، والتي تشمل مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس الطابع التراثي والحضاري للأقصر.

كما وجّه اللواء عبد الله عاشور الحضور بعدد من التكليفات لضمان الإعداد الجيد والتنظيم المحكم للاحتفالات، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن خروج المناسبة بالشكل اللائق الذى يعكس مكانة الأقصر كعاصمة السياحة العالمية.