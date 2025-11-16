الوطنية للانتخابات: إعلان النتيجة النهائية الثلاثاء.. وإبطال صندوق انتخابي بالإسكندرية

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الموعد النهائى لإعلان نتيجة الانتخابات، مؤكداً أن الهيئة انتهت من فحص كافة التظلمات المقدمة، وحسمت الجدل المثار حول أحد الصناديق فى محافظة الإسكندرية.

موعد ومكان إعلان النتيجة

أعلن المستشار بندارى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك فى مسرح التليفزيون، للإعلان الرسمى والنهائى للنتيجة وفقاً للجدول الزمنى المحدد مسبقاً. وأشار إلى أن هذا الإعلان هو أول تصريح رسمى حول الموعد النهائي، مؤكداً أن كافة الأمور تسير بشكل طبيعي.

إبطال صندوق بالمنتزه لفتحه قبل الموعد

وفيما يتعلق بالتظلمات، أوضح بندارى أنه تم النظر فى كافة الطعون، مشيراً إلى حالة وحيدة استدعت قراراً حاسماً، وقال إن تظلمين قُدما بشأن اللجنة رقم 14 بمدرسة مصطفى مشرفة فى قسم المنتزه أول بالإسكندرية، حيث قام المسئول عن اللجنة بفتح الصندوق والبدء فى عملية ألفرز فى تمام الساعة الثامنة مساءً، أى قبل الموعد القانونى المحدد فى الساعة التاسعة مساءً.

وأضاف أنه بناءً على هذا الإجراء المخالف، ولإزالة أى شبهة قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، قررت الهيئة إبطال هذا الصندوق بالكامل وعدم الاعتداد بكافة الأصوات الموجودة بداخله، وذلك كإجراء وقائى للحفاظ على نزاهة الآنتخابات بدلاً من تعريض العملية برمتها للتشكيك.