البابا تواضروس يستقبل وفودا كنسية خدمية من كندا والولايات المتحدة بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، ثلاثة من كهنة كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس يوسف البار في ويست آيلاند في مونتريال بكندا، وهم القس رافائيل بشارة والقس مايكل تودري والقس ديڤيد كامل، ترافقهم مجموعة من خدام الكنيسة الذين جاءوا إلى مصر لتقديم مجموعة من الخدمات للمناطق المحتاجة للخدمة.

لقاءات رعوية وخدمية

كما استقبل قداستة نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرفقته اثنين من الآباء الكهنة ومجموعة من خدام الإيبارشية ذاتها، حيث قدموا خدمات متعددة في مصر.

واستقبل أيضا مجموعة خدمية من كنيسة السيدة العذراء في إيست برونزويك بولاية نيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة القس مارك حنا كاهن الكنيسة، الذين قدموا عدة خدمات ببعض المناطق بمصر.