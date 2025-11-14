قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
أخبار البلد

البابا تواضروس يشهد الإعلان الرسمي لتأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الجمعة، حفل الإعلان الرسمي عن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة ومسؤولي المدارس وممثلي بعض المدارس القبطية من الطلبة والطالبات.

ووقع قداسته على اللائحة المنظمة لعمل الأمانة العامة إيذانًا ببدء عملها رسميًا ككيان يضم المدارس القبطية الأعضاء.

تأسيس كيان موحد

وتتضمن اللائحة تعريف توصيفي للأمانة العامة والرؤى والأهداف والقيم الحاكمة لعملها، وكذلك والصلاحيات والالتزامات والهيكلة الخاصة بها.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية بعدة لغات قدمها طلبة وطلبات عدد من المدارس القبطية.

فيما ألقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأمين العام للمؤسسات التعليمية الكنسية كلمة في بداية الحفل أشار خلالها إلى أن السيد المسيح اهتم بشكل خاص بالتعليم والشفاء، لذا فإن الكنيسة تهتم بإنشاء المدارس والمستشفيات، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام تزايد بوضوح في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، ونوه إلى أن وجود الأمانة العامة سيسهم في دعم الكنائس الإيبارشيات في عملية إتمام الإجراءات الخاصة بتأسيس المدرسة وتيسيرها بشكل أكبر.

وحرص نيافته على تقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة العيد الثالث عشر لتجليسه.

واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا التي قال في بدايتها: "أنا في غاية السعادة أن أشهد معكم هذا اليوم التاريخي"

وأضاف: "قالوا أيام بناء السد العالي كان حلمًا فخاطرًا فاحتمالاً ثم أصبح حقيقة. وكذلك فكرة عمل أمانة عامة كانت حلمًا واليوم يتحقق هذا الحلم الذي راودني كثيرًا".

وشكر قداسته كافة الآباء والمسؤولين ومن قدموا الفقرات: الأناشيد والترانيم التي قدمتوها بلغات مختلفة، وألقى الضوء على المقولة "لقد تعلمنا أن ثروات الأمم توجد في بطون الأرض ولكننا اكتشفنا أنها موجودة في فصول الدراسة"

ووضع قداسة البابا على الجميع عليكم مسؤولية كبرى، مشبهًا الأمانة العامة بطفل عمره يوم واحد ولد في يوم ١٤ نوفمبر يجب أن نتكاتف لنموه،  مطالبًا الحضور بجعل هذا اليوم  عيدًا سنويًّا للمدارس القبطية.

وحدد قداسته ثلاثة معايير يجب أن تحكم العمل في المدارس القبطية، وهي:
١- الجودة: نحن نؤسس الأمانة من أجل الارتقاء بالجودة، جودة العملية التعليمية وبالتالي جودة المنتج الخارج من المدارس القبطية، وشدد على أن الهدف هو خدمة كل المصريين دون تمييز، وتقديم خدمة ذات جودة عالية لهم، مما يسهم في دعم عمل وزارة التربية والتعليم.

٢- استقدام خبرات جديدة: الحرص على استقدام خبرات جديدة أمر هام ومبدأ أساسي يجب أن يحكم عمل الأمانة العامة لتقديم خبرات تمثل إضافة للعملية التعليمية وتضمن تطورها وجعلها ممتعة.

٣- الشركة: هدفنا ليس التنافس، وإنما التكامل وأن نسند باقي المدارس الحكومية وغيرها.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأرثوذكسية الأنبا رافائيل الكنيسة

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

السحر

أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر وجبريل نزل من السماء لرقيته

السوشيال

محرم ومجرم.. أزهري يوجه رسالة لسيدات تنشر أمور بيتها على السوشيال

الغردقة

المتر بـ 28 ألف جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الشقق بالغردقة

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

