البابا تواضروس يشهد الإعلان الرسمي لتأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الجمعة، حفل الإعلان الرسمي عن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة ومسؤولي المدارس وممثلي بعض المدارس القبطية من الطلبة والطالبات.

ووقع قداسته على اللائحة المنظمة لعمل الأمانة العامة إيذانًا ببدء عملها رسميًا ككيان يضم المدارس القبطية الأعضاء.

تأسيس كيان موحد

وتتضمن اللائحة تعريف توصيفي للأمانة العامة والرؤى والأهداف والقيم الحاكمة لعملها، وكذلك والصلاحيات والالتزامات والهيكلة الخاصة بها.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية بعدة لغات قدمها طلبة وطلبات عدد من المدارس القبطية.

فيما ألقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأمين العام للمؤسسات التعليمية الكنسية كلمة في بداية الحفل أشار خلالها إلى أن السيد المسيح اهتم بشكل خاص بالتعليم والشفاء، لذا فإن الكنيسة تهتم بإنشاء المدارس والمستشفيات، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام تزايد بوضوح في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، ونوه إلى أن وجود الأمانة العامة سيسهم في دعم الكنائس الإيبارشيات في عملية إتمام الإجراءات الخاصة بتأسيس المدرسة وتيسيرها بشكل أكبر.

وحرص نيافته على تقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة العيد الثالث عشر لتجليسه.



واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا التي قال في بدايتها: "أنا في غاية السعادة أن أشهد معكم هذا اليوم التاريخي"

وأضاف: "قالوا أيام بناء السد العالي كان حلمًا فخاطرًا فاحتمالاً ثم أصبح حقيقة. وكذلك فكرة عمل أمانة عامة كانت حلمًا واليوم يتحقق هذا الحلم الذي راودني كثيرًا".

وشكر قداسته كافة الآباء والمسؤولين ومن قدموا الفقرات: الأناشيد والترانيم التي قدمتوها بلغات مختلفة، وألقى الضوء على المقولة "لقد تعلمنا أن ثروات الأمم توجد في بطون الأرض ولكننا اكتشفنا أنها موجودة في فصول الدراسة"

ووضع قداسة البابا على الجميع عليكم مسؤولية كبرى، مشبهًا الأمانة العامة بطفل عمره يوم واحد ولد في يوم ١٤ نوفمبر يجب أن نتكاتف لنموه، مطالبًا الحضور بجعل هذا اليوم عيدًا سنويًّا للمدارس القبطية.

وحدد قداسته ثلاثة معايير يجب أن تحكم العمل في المدارس القبطية، وهي:

١- الجودة: نحن نؤسس الأمانة من أجل الارتقاء بالجودة، جودة العملية التعليمية وبالتالي جودة المنتج الخارج من المدارس القبطية، وشدد على أن الهدف هو خدمة كل المصريين دون تمييز، وتقديم خدمة ذات جودة عالية لهم، مما يسهم في دعم عمل وزارة التربية والتعليم.

٢- استقدام خبرات جديدة: الحرص على استقدام خبرات جديدة أمر هام ومبدأ أساسي يجب أن يحكم عمل الأمانة العامة لتقديم خبرات تمثل إضافة للعملية التعليمية وتضمن تطورها وجعلها ممتعة.

٣- الشركة: هدفنا ليس التنافس، وإنما التكامل وأن نسند باقي المدارس الحكومية وغيرها.