الأنبا باسيليوس يترأس يوم الدعوات بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، يوم الدعوات، بكنيسة القديسة تريزا، بالحواصلية، تحت شعار “لأنك أنت رجائي”.

جاء ذلك بمشاركة الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث أقيم اليوم بتنظيم من لجنة الدعوات بالإيبارشية، بقيادة الأب يوحنا صموئيل، بحضور كنائس (القديسة تريزا، والسيدة العذراء، بالحواصلية، مار جرجس، والسيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس).

وألقى راعي الإيبارشيّة تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الإصغاء إلى صوت الله"، فيما قدم الأب أغابيوس كامل موضوع اللقاء حول "كيفية تمييز الدعوة".

تضمن اليوم أيضًا الفقرات الروحية، كما تم عرض خبرة حياتية عن "الدعوة"، بالإضافة إلى مجموعات العمل، ومشاركة الأفكار المختلفة. واختتم الأب المطران اللقاء بالصلاة من أجل الدعوات.