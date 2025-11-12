أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يؤدون واجبهم الانتخابي في المرحلة الأولى للبرلمان | صور

شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدين حرصهم على المشاركة الفعالة في الحياة الوطنية والتعبير عن روح المواطنة التي تدعو إليها الكنيسة.

واجب وطني

وأدى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط واجبه الوطني في الانتخابات البرلمانية، حيث أدلى بصوته ضمن المرحلة الأولى للانتخابات.

كما أدلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص بصوته، مؤكدين أهمية المشاركة في تعزيز العملية الديمقراطية.

وأدلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي بصوته في الانتخابات، معبراً عن التزامه بدعم الحياة الوطنية.

وأدلى نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بصوته، مشيراً إلى أهمية التفاعل مع المجتمع المدني في كل المراحل الانتخابية.

وأدلى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة بصوته، معرباً عن دعمه لمشاركة الجميع في الانتخابات والتأكيد على حقوقهم وواجباتهم.

كما شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها في الانتخابات، مؤكداً حرصه على المشاركة الإيجابية في الحياة الوطنية والتعبير عن روح المواطنة التي تشجع عليها الكنيسة.

وتؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أهمية مشاركة كل المواطنين في الحياة العامة والمواطنة المسؤولة، حيث تشجع الأقباط على ممارسة حقهم في الانتخابات والتفاعل مع كل القضايا الوطنية بحكمة ووعي.