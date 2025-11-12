قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يؤدون واجبهم الانتخابي في المرحلة الأولى للبرلمان | صور

الآباء الأساقفة يشاركون في الانتخابات البرلمانية
الآباء الأساقفة يشاركون في الانتخابات البرلمانية
ميرنا رزق

شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدين حرصهم على المشاركة الفعالة في الحياة الوطنية والتعبير عن روح المواطنة التي تدعو إليها الكنيسة.

واجب وطني 

وأدى نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط واجبه الوطني في الانتخابات البرلمانية، حيث أدلى بصوته ضمن المرحلة الأولى للانتخابات.

كما أدلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص بصوته، مؤكدين أهمية المشاركة في تعزيز العملية الديمقراطية.

وأدلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي بصوته في الانتخابات، معبراً عن التزامه بدعم الحياة الوطنية.

وأدلى نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بصوته، مشيراً إلى أهمية التفاعل مع المجتمع المدني في كل المراحل الانتخابية.

وأدلى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة بصوته، معرباً عن دعمه لمشاركة الجميع في الانتخابات والتأكيد على حقوقهم وواجباتهم.

كما شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها في الانتخابات، مؤكداً حرصه على المشاركة الإيجابية في الحياة الوطنية والتعبير عن روح المواطنة التي تشجع عليها الكنيسة.

وتؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أهمية مشاركة كل المواطنين في الحياة العامة والمواطنة المسؤولة، حيث تشجع الأقباط على ممارسة حقهم في الانتخابات والتفاعل مع كل القضايا الوطنية بحكمة ووعي.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الانتخابات البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الطائرة التركية

وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

مباراة الأهلي والزمالك

رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

اليابان تمنح أحمد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة – الوشاح الأكبر

انتخابات العراق

مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة تخطت 55%

محمود عباس و إيمانويل ماكرون

الرئيس الفلسطيني ونظيره الفرنسي يبحثان في باريس جهود إقامة الدولة الفلسطينية

بالصور

تُعزّز المناعة وتحمي القلب .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية
فوائد الطماطم الصحية

صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية

رينو
رينو
رينو

طريقة تخليل اللفت .. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل

هل تُسبّب الماتشا تساقط الشعر؟ خبراء التغذية يكشفون الحقيقة وأبرز الفئات الأكثر تأثرًا

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد