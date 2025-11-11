الأنبا أباكير يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس هليوبوليس بمصر الجديدة

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، القداس الإلهي على مذبح مارمرقس بكنيسة مارجرجس هليوبوليس بمصر الجديدة، وسط حضور شعبي كثيف.

شارك في الصلاة القمص أنستاسي القمص يوحنا، كاهن كنيسة فنلندا، والقمص إبراهيم إبراهيم، من فيينا، والقس إبراهيم إبراهيم، من ليبريا.

وتأتي هذه الزيارة الرعوية في إطار حرص نيافة الأنبا أباكير على التواصل الدائم مع أبناء الكنيسة في مصر، ومشاركة الكهنة والخدام في الخدمات الرعوية، تأكيدًا لوحدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كل أنحاء العالم.

وأدلى نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، بصوته اليوم، الثلاثاء، في الانتخابات النيابية التي تجري أعمال المرحلة الأولى منها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري بـ14 محافظة.