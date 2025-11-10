قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الكنيسة تشجع أبناءها على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

تولي الكنيسة القبطية اهتمام خاص بكل ما يخص الشأن الوطني، ومن هذا المنطلق تأتي متابعتها للاستحقاقات الانتخابية الجارية، باعتبارها فرصة يعبر فيها المواطن عن رأيه بحرية ومسؤولية.

انتخابات مجلس النواب

وتؤكد الكنيسة أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني يعكس وعي المواطن وانتماءه ويسهم في استقرار الوطن وبناء مستقبله.

وفي ضوء هذا الحرص جاءت توجيهات وتشجيعات عدد من الأحبار الأجلاء في مختلف الإيبارشيات لأبنائهم بضرورة المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، مع التأكيد على التزام الكنيسة الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين.

ففي إيبارشية مغاغة دعا نيافة الأنبا أغاثون أبناء الإيبارشية إلى المشاركة في العملية الانتخابية بروح المحبة والانتماء للوطن، مشيرا إلى أن أداء الواجب الانتخابي هو صورة من صور المشاركة المجتمعية الفاعلة.

كما شجعت إيبارشية شرق المنيا أبناءها على المشاركة الإيجابية مؤكدة أن الوعي والمشاركة هما أساس بناء المجتمع واستقراره.

من جانبها، أكدت مطرانية دشنا وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين نافية أي مشاركة في دعاية انتخابية ومشددة على أن دور الكنيسة يقتصر على التوعية بأهمية المشاركة فقط.

تعزيز روح المواطنة والانتماء

وتتوافق هذه المواقف مع التوجه العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني الذي يحرص دائما على تعزيز روح المواطنة والانتماء وتشجيع جميع المصريين على المساهمة الإيجابية في بناء وطنهم مع التأكيد على أن المشاركة هي حق وواجب على حد سواء.

