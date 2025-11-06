تدشين أيقونات ورسامة شمامسة جدد لكنيسة "القديس مارمرقس والأنبا باخوميوس" بدمنهور

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول والأنبا باخوميوس أب الشركة بحي أفلاقة، مركز دمنهور، وذلك في إطار النهضة السنوية التي تنظمها الكنيسة بمناسبة عيد ظهور رأس القديس مارمرقس الرسول، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ٣٠ بابة من كل عام.

رسامة شمامسة جدد

خلال صلوات القداس، دشن نيافته عددًا من الأيقونات المقدسة بالكنيسة، كما أتم طقس معمودية طفلة من أبناء الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٥ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل). وذلك للخدمة بها.