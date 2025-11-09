قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشاط رعوي مكثف للأنبا إيلاريون بكنيسة العذراء والملاك بأبوالمطامير

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة
الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك الجليل ميخائيل 
بقرية العشرة ألاف بمركز ومدينة أبوالمطامير التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وصلى عقب صلاة الصلح صلوات رسامة ٤٣ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ١١ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة. 

الخادم المتميز

كما اجتمع نيافته عقب صلاة القداس الإلهي بالآباء كهنة الكنيسة، وتمت مناقشة بعض الترتيبات بالخدمة الرعوية. 

هذا والتقى نيافة الأنبا إيلاريون بالخدام والخادمات من أبناء الكنيسة وألقى كلمة بعنوان "الخادم المتميز".

الأنبا إيلاريون الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي صلاة الصلح

