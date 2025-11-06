لقاء أبوي بين البابا والأنبا ثيؤدوسيوس لمتابعة الخدمة في إيبارشية وسط الجيزة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، الذي عرض بعض الأمور الخاصة بالإيبارشية على قداسة البابا، واستمع لرأي قداسته فيها.

وعبر نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس عن شكره لقداسة البابا على متابعته الدائمة وتشجيعه المستمر للآباء والخدام، مؤكدًا أن كلمات قداسته تمثل دعما روحيا كبيرا في خدمة الكنيسة وأبنائها.

وفي ختام اللقاء، صلى قداسة البابا من أجل نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس وخدمته، طالبا من الله أن يمنحه القوة والحكمة لمواصلة العمل الرعوي المثمر في إيبارشية وسط الجيزة.