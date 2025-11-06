قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: الإعلان عن انضمام بلد جديد للاتفاقيات الإبراهيمية مساء اليوم
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لقاء أبوي بين البابا والأنبا ثيؤدوسيوس لمتابعة الخدمة في إيبارشية وسط الجيزة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، الذي عرض بعض الأمور الخاصة بالإيبارشية على قداسة البابا، واستمع لرأي قداسته فيها.

وعبر نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس عن شكره لقداسة البابا على متابعته الدائمة وتشجيعه المستمر للآباء والخدام، مؤكدًا أن كلمات قداسته تمثل دعما روحيا كبيرا في خدمة الكنيسة وأبنائها.

وفي ختام اللقاء، صلى قداسة البابا من أجل نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس وخدمته، طالبا من الله أن يمنحه القوة والحكمة لمواصلة العمل الرعوي المثمر في إيبارشية وسط الجيزة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة الكنيسة

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

وفاة مدير الإنتاج بالتلفزيون علاء مصطفى.. ونقابة المهن السينمائية تنعاه

رمضان 2026 .. إيهاب فهمي ينضم إلى مسلسل السرايا الصفرا

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

