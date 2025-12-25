رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات الأمريكية الليبية يكشف لـ «صدى البلد» الخلفاء المحتملين لرئيس الأركان الحداد

قال فولفجانج بوسزتاي رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية، إن الخلفاء المحتملين لرئيس الأركان محمد الحداد من وجهة نظر رئيس الوزراء الدبيبة، يجب أن يكون الخليفة من مصراتة وألا يكون شخصية مثيرة للانقسام، ومن بين المرشحين المحتملين: اللواء محمد إبراهيم موسى، قائد المنطقة العسكرية المركزية بمصراتة، واللواء صلاح الدين النمروش، قائد المنطقة العسكرية الساحلية الغربية ونائب رئيس الأركان والقائد السابق لوزارة الدفاع، إلا أنه من مدينة زوايا وليس من مصراتة".

كما أوضح فولفجانج بوسزتاي، رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللواء الحداد كان في زيارة قصيرة إلى تركيا بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، ويوم واحد فقط بعد أن صوت البرلمان التركي على تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا بناءً على دعوة من رئيس أركان الجيش التركي، الجنرال سلجوق بايراك طار أوغلو.

وأضاف أن الحداد التقى خلال زيارته وزير الدفاع التركي يشار جولر وقائد القوات البرية التركية الجنرال متين توكل.

وذكر رئيس المجلس الاستشاري: "إن اللواء الحداد شارك في الثورة الليبية، وشغل لاحقاً منصب قائد لواء هلبوس النخبوي بمصراتة، كما ترأس المنطقة العسكرية المركزية للجيش الليبي، وتم تعيينه رئيساً لأركان الجيش في أغسطس 2020 من قبل رئيس الوزراء حينها، فائز السراج".

وتابع أن هذه المأساة تأتي في وقت حساس، مشيراً إلى أن مدينة مصراتة شهدت يوم الجمعة الماضي احتجاجات واسعة ضد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وكافة المؤسسات السياسية الرئيسية، بما في ذلك مجلس الدولة الوطني (GNS)، ومجلس النواب (HoR)، والمجلس الرئاسي (HCS).