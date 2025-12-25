قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات الأمريكية الليبية يكشف لـ «صدى البلد» الخلفاء المحتملين لرئيس الأركان الحداد

فولفجانج بوسزتاي
فولفجانج بوسزتاي
فرناس حفظي

قال فولفجانج بوسزتاي رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية، إن الخلفاء المحتملين لرئيس الأركان محمد الحداد من وجهة نظر رئيس الوزراء الدبيبة، يجب أن يكون الخليفة من مصراتة وألا يكون شخصية مثيرة للانقسام، ومن بين المرشحين المحتملين: اللواء محمد إبراهيم موسى، قائد المنطقة العسكرية المركزية بمصراتة، واللواء صلاح الدين النمروش، قائد المنطقة العسكرية الساحلية الغربية ونائب رئيس الأركان والقائد السابق لوزارة الدفاع، إلا أنه من مدينة زوايا وليس من مصراتة".

كما أوضح فولفجانج بوسزتاي، رئيس المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اللواء الحداد كان في زيارة قصيرة إلى تركيا بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، ويوم واحد فقط بعد أن صوت البرلمان التركي على تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا بناءً على دعوة من رئيس أركان الجيش التركي، الجنرال سلجوق بايراك طار أوغلو.

وأضاف أن الحداد التقى خلال زيارته وزير الدفاع التركي يشار جولر وقائد القوات البرية التركية الجنرال متين توكل.

وذكر رئيس المجلس الاستشاري: "إن اللواء الحداد شارك في الثورة الليبية، وشغل لاحقاً منصب قائد لواء هلبوس النخبوي بمصراتة، كما ترأس المنطقة العسكرية المركزية للجيش الليبي، وتم تعيينه رئيساً لأركان الجيش في أغسطس 2020 من قبل رئيس الوزراء حينها، فائز السراج".

وتابع أن هذه المأساة تأتي في وقت حساس، مشيراً إلى أن مدينة مصراتة شهدت يوم الجمعة الماضي احتجاجات واسعة ضد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وكافة المؤسسات السياسية الرئيسية، بما في ذلك مجلس الدولة الوطني (GNS)، ومجلس النواب (HoR)، والمجلس الرئاسي (HCS).

فولفجانج بوسزتاي رئيس المجلس الاستشاري المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية رئيس الأركان محمد الحداد ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

ترشيحاتنا

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

سيارات معدلة

برعاية الشباب والرياضة.. اختيار المركبات المشاركة في أكبر حدث للسيارات المعدلة بمصر

أرخص 5 تابلت في مصر 2025

لن تصدق الأسعار.. أرخص 5 تابلت في مصر 2025

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد