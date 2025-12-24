قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 24-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان يتعهد بالشفافية والتحقيقات تبحث عن الحقيقة في حطام طائرة الفريق حداد

أردوغان يتعهد بالشفافية والتحقيقات تبحث عن الحقيقة في حطام طائرة الفريق حداد
أردوغان يتعهد بالشفافية والتحقيقات تبحث عن الحقيقة في حطام طائرة الفريق حداد
رينال عويضة

صدمة في الأوساط الليبية والدولية

استيقظت ليبيا والمنطقة العربية على نبأ فاجعة أليمة، إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تُقل رئيس أركان الجيش الليبي (حكومة الوحدة الوطنية)، الفريق أول محمد الحداد، وبرفقته عدد من كبار الضباط والمرافقين.

 الحادث الذي وقع في ظروف جوية وميدانية معقدة، لم يسفر فقط عن خسارة قامة عسكرية بارزة كانت تلعب دور "صمام الأمان" في محادثات توحيد المؤسسة العسكرية، بل فتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول طبيعة الحادث: هل كان خللاً فنياً مفاجئاً، أم أن هناك أبعاداً أخرى وراء سقوط الطائرة في هذا التوقيت السياسي الحرج؟

أردوغان يدخل على خط التحقيقات

في أول رد فعل دولي وازن، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التحقيقات الرسمية بشأن سقوط الطائرة قد بدأت بالفعل، مشدداً على أنها ستتم بـ "شفافية مطلقة".

 وتكتسب تصريحات أردوغان أهمية خاصة نظراً للشراكة العسكرية والأمنية الوثيقة بين أنقرة وطرابلس، حيث تُعد تركيا الحليف الاستراتيجي الأبرز لحكومة الوحدة الوطنية.

 ويُفهم من تدخل أردوغان أن هناك تعاوناً فنياً واستخباراتياً تركياً سيشارك في فحص حطام الطائرة وتحليل الصندوق الأسود، لضمان عدم التلاعب بالنتائج وقطع الطريق أمام الشائعات التي بدأت تملأ الفضاء الإلكتروني.

تفاصيل الرحلة الأخيرة وملابسات السقوط

تشير المعلومات الأولية إلى أن طائرة الفريق الحداد كانت في مهمة تفقدية أو رحلة عمل بين قواعد عسكرية في المنطقة الغربية، قبل أن يُفقد الاتصال بها وتتحطم في منطقة نائية. 

التقارير الفنية الأولية تضع فرضيتين أساسيتين:

1. العوامل الجوية والتقنية: احتمال وقوع عطل فني في محركات المروحية أو تأثرها بتقلبات جوية مفاجئة، خاصة وأن بعض الطائرات المستخدمة تعاني من تقادم في العمر الافتراضي أو نقص في قطع الغيار بسبب الحصار والسنوات الطويلة من النزاع.

2. الفرضية الأمنية: لا يمكن استبعاد فرضية العمل التخريبي أو الاستهداف، نظراً للمكانة الحساسة التي يشغلها الحداد، ودوره المحوري في تقريب وجهات النظر مع قيادة الجيش في الشرق (اللجنة العسكرية 5+5)، وهو المسار الذي لا يروق لبعض الأطراف الساعية لاستمرار حالة الانقسام.

تداعيات الحادث على مسار الاستقرار

يأتي غياب الفريق الحداد في وقت كانت فيه ليبيا تقترب من تفاهمات هشة بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة. كان الحداد يُعتبر “رجل التوازنات”فهو يحظى بقبول في الغرب وثقة متزايدة من الأطراف في الشرق.

 رحيله المفاجئ قد يؤدي إلى حالة من الفراغ القيادي في رئاسة الأركان، مما قد يفتح صراعاً جديداً على المنصب بين التيارات العسكرية المختلفة داخل طرابلس، وهو ما تخشاه القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها تركيا والأردن.

الشفافية كشرط لمنع الفوضى

تعهد أردوغان بالشفافية يهدف بالأساس إلى طمأنة الشارع الليبي ومنع انجراف البلاد نحو نظرية المؤامرة التي قد تُشعل فتيل التوتر الميداني.

 إن ظهور نتائج التحقيق بسرعة وبأدلة دامغة هو الاختبار الحقيقي لقدرة المؤسسة العسكرية الليبية على الصمود في وجه الهزات العنيفة. 

وإذا ما ثبت أن الحادث كان نتيجة إهمال أو استهداف، فإن ذلك سيتطلب وقفة دولية لتأمين القادة الليبيين وضمان استمرار مسار السلام الذي كان الحداد أحد أبرز مهندسيه.

خسارة فادحة وانتظار ثقيل

ختاماً، تمثل وفاة الفريق محمد الحداد ضربة موجعة لجهود توحيد الدولة الليبية.

 وبينما تنتظر العائلات الليبية والوسط العسكري نتائج التحقيقات التي وعد بها أردوغان، تظل العيون شاخصة نحو طرابلس لرؤية كيف سيتم ملء هذا الفراغ الكبير.

ولكن هل ستنجح ليبيا في تجاوز هذه المحنة والمضي قدماً في طريق الوحدة، أم أن "حادثة الطائرة" ستكون بداية لمرحلة جديدة من الغموض الأمني والسياسي؟


 

سقوط مروحيه حداد ليبيا تركيا ارردوغان رينال عويضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

محكمة النقض المصرية تستقبل وفدًا كوريًا

محكمة النقض المصرية تستقبل وفدًا كوريًا لبحث التعاون القضائي

الفنانة غادة والي

النقض فى إدانة غادة والي : قلدت لوحات الفنان الروسي بدون إذنه

سارة خليفة

دفاع متهم بقضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة: التحقيقات قاصرة والاتهامات غير قائمة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد