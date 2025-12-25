قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان: قصة تطور التعليم الفني في مصر

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر في القرن العشرين، برزت الحاجة إلى تعليم فني عالي يُلبي متطلبات التنمية ويُعيد الاعتبار للعمل اليدوي والتطبيقي. لم تكن هذه مجرد فكرة تعليمية، بل كانت رؤية استراتيجية لإعداد جيل جديد من الفنيين والمتخصصين القادرين على النهوض بالصناعة والزراعة والتجارة في وطن يتطلع إلى الاستقلال والنمو، ومن هنا بدأت الحكاية التي انتهت بإنشاء جامعة حلوان، الجامعة التي خرجت من رحم المعاهد الفنية لتصبح نموذجًا جامعيًا فريدًا.

التعليم الفني في مصر

بدأت مصر منذ أوائل القرن العشرين في تطوير التعليم الفني، لكن الإقبال عليه ظل ضعيفًا بسبب اقتصاره على المرحلة المتوسطة. وفي عام 1943، اقترح وزير المعارف أحمد نجيب الهلالي فتح مسار التعليم العالي الفني، لتأهيل كوادر تخدم النهضة الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية.

بعد ثورة 1952: انطلاقة جديدة

أطلقت الدولة خطة خمسية لإنشاء معاهد صناعية وتجارية وزراعية، أبرزها:
- المعهد العالي للتكنولوجيا بحلوان  
- المعهد العالي الفني بشبرا  
- معهد التعدين والبترول بالسويس  
وفي 1961، تأسست وزارة التعليم العالي للإشراف على هذه المعاهد، مع التركيز على دمج العلوم الإنسانية في المناهج.

التحديات والازدواجية

رغم التوسع، عانت المعاهد من ضعف التجهيزات ونقص الكوادر، مما دفع الوزير عبد العزيز السيد عام 1963 للمطالبة بتطوير البنية التحتية وزيادة البعثات. صدر قانون رقم 49 لسنة 1963 لتنظيم المعاهد ومنحها شهادات جامعية، لكن بقيت الفجوة بينها وبين الجامعات.

علاقات دولية وتحول في الهوية

بين 1956 و1964، أُوفد آلاف الطلاب للتدريب في دول الكتلة الشرقية. ورغم منح البكالوريوس، أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى الفنية، إذ انضم الخريجون إلى فئة الجامعيين التي تأنف من العمل اليدوي.

في 1965، أوصت لجنة القوى العاملة بإنشاء جامعة للتكنولوجيا، وضم المعاهد إلى كليات نوعية متخصصة، لتخفيف الضغط على الجامعات وتجاوز التمييز المهني.

نحو جامعة حلوان

في 1970، قدم وزير التعليم مذكرة لإنشاء جامعة تكنولوجية، وفي 1975، تأسست جامعة حلوان بقرار جمهوري رقم 70، لتكون أول جامعة مصرية قائمة على تخصصات غير تقليدية.

بدأت الدراسة عام 1975/1976 بـ21 كلية موزعة على القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، والسويس. ثم أُنشئت جامعة القناة عام 1976/1977، ونُقلت بعض الكليات إليها، ليصبح عدد كليات جامعة حلوان 16، ثم 14 بعد انتقال كليات الإسكندرية عام 1990.

الحرم الجامعي

تم تخصيص أرض بمساحة 470 فدانًا في عين حلوان، تقلصت لاحقًا إلى 330 فدانًا. بدأ التنفيذ عام 1985، وشمل إنشاء كليات، مساكن، مكتبة مركزية، مركز ثقافي، ملاعب، مستشفى، ومدرجات متنوعة تتسع من 150 إلى 1000 طالب، وتدار مركزيًا عبر وحدة "شئون المقر".

شعار الجامعة

صُمم شعار الجامعة ليعكس المستقبل، حيث احتضن حرف الألف رمز الذرة، دلالة على العلم، من تصميم د. محمد سيد سليمان، ليكون تعبيرًا وظيفيًا وجماليًا عن هوية الجامعة.


جامعة بطابع خاص

جامعة حلوان ليست تقليدية ولا مستحدثة بالكامل، بل تمثل نمطًا جديدًا في التعليم الجامعي المصري، حيث جمعت بين المعاهد الفنية القديمة والمعاهد التكنولوجية الحديثة. ورغم التحديات، أثبتت الجامعة أنها ضرورة وطنية لإعداد طبقة وسطى فنية تساهم في بناء مستقبل مصر، وتُعيد الاعتبار للتعليم التطبيقي كركيزة من ركائز التنمية.

من مدرسة الهندسة التطبيقية إلى جامعة حلوان، كانت الرحلة طويلة ومليئة بالتحديات، لكنها حملت في طياتها حلمًا وطنيًا حقيقيًا: أن يكون التعليم الفني العالي جزءًا أصيلًا من منظومة التعليم الجامعي، وأن يُمنح العمل اليدوي والتطبيقي مكانته المستحقة. واليوم، تقف جامعة حلوان شاهدًا حيًا على قدرة مصر على تحويل الرؤية إلى واقع، وعلى أن الحكاية التي بدأت منذ عقود لا تزال تُكتب فصولها في كل خريج يساهم في بناء الوطن.

تعليم فني عالي جامعة حلوان التعليم الفني في مصر التعليم العالي التحولات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرا التضامن والعمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون

نائب وزير الصحة

الصحة: انخفاض الأمية بالدقهلية من 18% إلى 16%

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد