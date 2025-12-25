قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
اقتصاد

انطلاق مبادرة «مكانك» لتعزيز تمكين المرأة في التصنيع والإمداد

المرأة
المرأة
ولاء عبد الكريم

انطلقت مبادرة «مكانك» لتمكين المرأة في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع حصول أول سيدتين على شهادة رسمية معتمدة لقيادة الرافعات الشوكية، في خطوة لتعزيز حضور المرأة في مواقع العمل الفنية والتشغيلية.

وتهدف المبادرة إلى توسيع مشاركة المرأة في الأدوار التقنية والإدارية داخل بيئة العمل، مع رفع قدراتها المهنية وتوفير فرص التدريب المتخصصة.

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع أعداد النساء في وظائف التصنيع وسلاسل الإمداد بأكثر من الضعف، مع وجود نسبة تفوق 50٪ في فريق الإدارة، ما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو تمكين النساء في الأدوار القيادية والفنية.

 حصلت إحدى  السيدتين على شهادتين رسميتين بعد اجتياز معايير تدريب دقيقة في مركز تدريب المعدات الثقيلة بالعاشر من رمضان، مع توفير رعاية كاملة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأداء الفني.

كما تتضمن جهود التمكين برامج خارج بيئة العمل، مثل دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تديرها نساء في المجتمعات الأقل حظًا، لتعزيز المهارات الاقتصادية والمهنية للمرأة. وتهدف المبادرة إلى تحويل قيم التنوع والشمول إلى ممارسات فعلية، بما يسهم في تطوير بيئة عمل شاملة ويتيح للنساء الوصول إلى مواقع القيادة والمساهمة الفاعلة في مختلف المجالات.

أكد نيكولاي ملادينوف، عضو،المجلس التصديري للصناعات الغذائية سعادته  بإطلاق مبادرة «مكانك»، وقال: "مع مبادرة «مكانك» نحن نعيد تشكيل وإتاحة الفرص الممكنة ونعمل على تذليل كافة العقبات وخلق فرص جديدة من نوعها للمرأة في مجالات تقنية ومتخصصة داخل الشركة. وحصول أول سيدات مصريات على شهادة رسمية لقيادة الرافعات الشوكية يُعد إنجازًا تاريخيًا ومصدر فخر حقيقي، ويعكس التزامنا الثابت بتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز النمو، والتمكين، والشمول، والتقدم".

وأضاف نيكولاي ملادينوف: "منذ عام 2023، زادت أعداد النساء العاملات في وظائف التصنيع وسلاسل الإمداد لدينا بأكثر من الضعف، واليوم تتبوأ النساء مناصب قيادية بكل ثقة وقوة، حيث يشكلن أكثر من 50٪ من فريق الإدارة. وتعتبر هذه البداية فقط. نحن نبني مستقبلًا يمنح كل فرد موهوب المساحة والدعم والفرصة للتفوق، لأن التنوع هو محرك الابتكار والنمو".

وعبرت نشوى صبري، مديرة إدارة الموارد البشرية، عن سعادتها بانضمام السيدتين إلى مجموعة من النساء الملهمات في العمل ، قائلة: "يُشكل التمكين جزءًا أصيلًا من هوييتنا ، ومبادرات مثل «مكانك» تجسد قدرتها على تحويل القيم إلى ممارسات فعلية". وأضافت: "هذا التوجه كان أحد الأسباب الرئيسية وراء حصول  على لقب أفضل صاحب عمل (Top Employer Award) لثلاث سنوات متتالية، ونلتزم بخلق مسارات تتيح للنساء النجاح في الأدوار الفنية والقيادية على حد سواء".

وفي إطار جهودها نحو دعم تمكين المرأة داخل المجتمع، تعمل الشركة أيضًا على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تديرها نساء، من خلال شراكات لدعم ريادة الأعمال، والتي نجحت على مدار عامين في دعم أكثر من 250 رائد أعمال و140 شركة ناشئة، تمثل النساء 50٪ منهم، عبر برنامج «سليل» لدعم المشروعات الصغيرة في المجتمعات الأقل حظًا، مع توفير التدريب الفني وبناء مهارات التوظيف في مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاءت مبادرة «مكانك» لتعزز مجموعة الشراكات والبرامج التي تطبقها الشركة ضمن رؤيتها الشاملة للتمكين، والتي تهدف إلى فتح أبواب أوسع أمام النساء للدخول إلى مجالات العمل الفنية والاقتصادية، وتطوير مهاراتهن وبناء خبرات تؤهلهن للنجاح والترقي، وتمثل المبادرة ركيزة أساسية في دعم وصول المرأة إلى مواقع القيادة داخل المجتمع.

انطلاق مبادرة «مكانك» لتعزيز تمكين المرأة في التصنيع والإمداد

جانب من الجولات

جولات ميدانية واجتماعات حاسمة لتسريع مشروعات الإسكان والمرافق بالعبور الجديدة

جانب من الجولة

الانتهاء من 2304 وحدة.. تكثيف العمل لتسليم "سكن لكل المصريين" بأكتوبر.. صور

بالصور

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

