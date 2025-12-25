قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جوًا وبرًا .. عدوان إسرائيلي جديد ضد جنوب لبنان

جانب من أثار القصف الإسرائيلي
جانب من أثار القصف الإسرائيلي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مركبة في منطقة حوش السيد علي - الهرمل في البقاع اللبناني.

كما توغلت قوة مشاة إسرائيلية فجرا إلى بلدة كفركلا جنوب لبنان حيث نفذت تفجيرا كبيرا لأحد المباني داخل البلدة.

وفي وقت لاحق ، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركز قرية الحولة في جنوب لبنان.

وقال مراسل أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء الجنوب اللبناني وشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في قضاء النبطية، ولا سيما المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.


وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الغارات طالت مناطق النميرية ووادي حومين ومناطق أخرى، قبل أن يعاود الطيران الحربي الإسرائيلي الدخول مجدداً بعد دقائق قليلة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات الجوية العنيفة، شملت وادي حومين وإقليم التفاح، في تصعيد لافت خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف سنجاب أن الغارات الجوية تركزت في مناطق مفتوحة ومناطق جبلية داخل قضاء النبطية، وجميعها تقع شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران المُسيّر الإسرائيلي في أجواء عدد من البلدات، من بينها الدوير وتول وجبشيت ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن هذا التحليق المكثف قد يعكس قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بجمع معلومات أو إعداد بنك أهداف تمهيداً لتنفيذ ضربات جديدة، سواء عبر الطيران الحربي أو المسيّر خلال الفترة المقبلة.


 

