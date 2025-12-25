حبس المتهمين بالتعدى على طالب ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بالتعدى على طالب بالأسلحة البيضاء بمدينة بنها بسبب خلافات سابقة بينهما.



وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات تداول منشور مدعوم بفيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعرض نجلها لواقعة تعدي عليه بالأسلحة البيضاء على يد 3 شباب.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص بقيادة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، تبين إصابة طالب يدعى "حسن"، مقيم بمدينة بنها مصابا بالوجه وقطع بأوتار القدم، حال تواجده داخل محل ألعاب وفور انصرافه، تعرض له أحد الأشخاص و2 آخرين، قبل استقلاله سيارة أجرة للذهاب للمنزل، وتعدوا عليه بسلاح أبيض، إثر مشاجرة بينهما قبل عام مما أسفر عن اصابته المشار اليها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفي الكردي معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.