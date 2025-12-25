اشتباكات مسلحة على الحدود الطاجيكية الأفغانية ومصرع 3 أشخاص

أعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي في طاجيكستان مقتل 3 أشخاص اليوم الخميس وذلك نتيجة وقوع اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية .

وفي وقت لاحق ، وقعت اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود التابعين لحكومة طالبان في أفغانستان وعسكريين باكستانيين، بالقرب من الحدود المتنازع عليها بين البلدين، بحسب تقارير إعلامية أفغانية.

اشتباك بين قوات طالبان والعسكريين الباكستانيين



وقالت قناة TOLOnews Plus "مصادر محلية أبلغت عن اشتباك بين قوات طالبان والعسكريين الباكستانيين في المناطق الحدودية لمقاطعة دانغام في محافظة كونار"، و ذلك عبر "تلجرام".

ووفقا للمصادر المحلية، بدأ الحادث بعد أن أطلق العسكريون الباكستانيون صاروخا على هدف داخل الأراضي الأفغانية.

ووقع الاشتباك بالقرب من خط دوراند الحدودي في مقاطعة دانغام بمحافظة كونار الشرقية في أفغانستان. (يُذكر أن حكومة طالبان لا تعترف بخط دوراند كحدود دولية شرعية مع باكستان).