حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا
شيري عادل تكشف حقيقة ظهورها بـ دبلة | خاص
جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا
بعد إصابتهما قبل النهائي .. هل يشارك نجما الزمالك في مباراة الأهلي؟
التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو ومسئولين إسرائيليين
البابا تواضروس يلتقي لجنة احتفالية نيقية

ميرنا رزق

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة مع اللجنة العامة لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

استمع قداسته إلى عرضٍ من أعضاء اللجنة للرؤية العامة للاحتفالات، وناقشهم في الترتيبات الخاصة بها، ومنحهم بعض التوجيهات بما يضمن خروج الاحتفال بهذا الحدث الكنسي التاريخي بصورة تليق به وبالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتم الاتفاق على أن تقام الاحتفالية تحت عنوان "نيقية.. إيماننا الحي".

وتقرر أن تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ من نوفمبر الجاري احتفالية كبرى في ختام احتفالاتها بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، تتضمن عدة أعمال إبداعية تتناول مجمع نيقية وأبطاله وموضوعه ومقرراته، والدروس المستفادة منه، بهدف إلقاء الضوء على أهمية هذا المجمع في التاريخ المسيحي، ودور آباء الكنيسة القبطية فيه، لزيادة وعي أبناء الكنيسة بهذه الأحداث والقضايا الإيمانية وكيفية الإستفادة منها في حياتهم.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نظمت احتفالية على المستوى الإقليمي في شهر مايو الماضي حضرها بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بالشرق الأوسط بمناسبة مرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

وعلى المستوى الدولي استضافت خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار المناسبة ذاتها، المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي.

بينما تقيم احتفالية "نيقية.. إيماننا الحي" لأبنائها بالإيبارشيات في مصر والخارج لمدة خمسة أيام خلال الشهر الجاري.

