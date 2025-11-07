قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البابا تواضروس يلتقي مجموعة عمل مؤتمر مجلس الكنائس العالمي

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، الفريق التنظيمي وفريق التغطية الإعلامية للمؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي الذي جرت فعالياته في الفترة من ١٣ وحتى ٢٨ أكتوبر الماضي في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحدث المهندس سامح صليب منسق الفريق التنظيمي شاكرًا قداسة البابا على اهتمامه  بأعضاء الفريق ودعمهم ومتابعتهم طوال فترة التحضير للمؤتمر، وأثناءه.

وألقى نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس وعضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لاهتمام قداسة البابا بالمؤتمر وحرصه على توفير كل متطلبات نجاحه، مشيدًا بالدور المتميز الذي قام به شباب الفريق التنظيمي الأمر الذي كان محل إشادة من الضيوف.

ثم ألقى قداسة البابا كلمة قصيرة حدد خلالها ملامح أساسية ميزت الفريق التنظيمي، وهي:
١- الصلاة: كانت الصلاة عنصرًا ثابتًا لدى الفريق طوال فترة عملهم قبل وأثناء المؤتمر.

٢- العمل المنظم: كان عملهم يسير بكل دقة وبنظامٍٍ واضح.

٣- التعاون: اتسم عملهم بالتعاون معا كفريق، حيث كان الدعم والمساعدة حاضرًا دومًا بينهم.

٤- تقديم صورة إيجابية للكنيسة القبطية: الأمر الذي شهد بهم لهم المشاركون في المؤتمر.

وعقب كلمة قداسته أعطى للشباب فرصة للتعبير عن انطباعاتهم وخبراتهم والمواقف التي صادفتهم خلال المؤتمر، وتحدث عدد كبير منهم في هذا السياق.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني مجلس الكنائس العالمي الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

