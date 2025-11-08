البابا تواضروس يستقبل أعضاء مبادرة لوزان | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من أعضاء مبادرة لوزان، برفقة نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والرئيس المشارك للمبادرة عن العائلة الأرثوذكسية وذلك في ختام مؤتمرهم الدولي الثالث عشر الذي عقد بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وهي المرة الثانية التي تستضيف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المؤتمر السنوي للمبادرة، حيث سبق لها استضافته عام ٢٠١٩.

تناول المؤتمر الثالث عشر التراث الغني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجمع نيقية، وتقاليدها الرهبانية التي لا تزال حية حتى اليوم.

وتأسست مبادرة لوزان عام ٢٠١٢، وتضم أرثوذكس وإنجيليين للخدمة في مجال الكرازة من جميع أنحاء العالم.