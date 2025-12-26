انقطاع المياه 6 ساعات عن قرى كفر شبين والحصافة والدير بشبين القناطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع مياه الشرب غدا السبت عن قرى كفر شبين، الحصافة، وكفر الدير، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي نظرًا للقيام بأعمال إصلاح عطل طارئ بخط مياه الشرب قطر ٧٠٠ مم المغذي لتلك القرى.
فرق الطوارئ
وأكدت الشركة أنه تم الدفع بجميع المعدات والمهمات اللازمة، وتوفير فرق الطوارئ والصيانة الفنية للتعامل السريع مع العطل والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.
كما أشارت الشركة إلى أنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المتأثرة طوال فترة الانقطاع وفى حال طلبها التواصل مع الخط الساخن ١٢٥ أو ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠