أساقفة الكنيسة يشاركون في الاستحقاق الانتخابي ويدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى للانتخابات النيابية

في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة الإيجابية في الحياة الوطنية، شارك عدد من أساقفة الكنيسة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية، مؤكدين على أهمية أداء الواجب الوطني والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

المشاركة الفعالة

تجري المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري في ١٤ محافظة، حيث شهدت اللجان الانتخابية إقبالًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من فتح اللجان.

وفي هذا السياق، أدلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات بصوته، كما أدلى نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها بصوته أيضًا، في مشهد يعكس روح المسؤولية والمواطنة التي تتحلى بها الكنيسة ورعاتها تجاه الوطن.