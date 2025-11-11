الكنيسة القبطية تستعد لاحتفالية كبرى بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري احتفالية كبرى بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، تحت شعار "نيقية.. إيمان حي"، وذلك في ختام احتفالاتها بتلك المناسبة التاريخية التى تحتفظ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإرثها الإيماني والروحي حيًّا، حيث تودعه في وعي ووجدان أبنائها جيلاً بعد جيل.

احتفالية ختام عام نيقية

كانت الكنيسة قد أقامت احتفالية بمناسبة ذكرى نيقية في شهر مايو الماضي على المستوى الإقليمي وهي احتفالية بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بمنطقة الشرق الأوسط.

وعلى المستوى الدولي استضافت المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي والذي تمحورت موضوعاته حول مجمع نيقية، ولاقى نجاحًا تنظيميًّا كبيرًا بشهادة المشاركين البالغ عددهم ٥٠٠ شخص، من ١٠٠ دولة.

كما كان المؤتمر فرصة لتؤكد الكنيسة القبطية أمام العالم المسيحي على شهادتها للإيمان المستقيم: إيمان مجمع نيقية.

وأقيمت فعاليات دراسية وفنية متنوعة عن مجمع نيقية طوال العام الجاري في الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بمصر والخارج، كان آخرها احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة يوم الأحد ٩ نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن تشمل الاحتفالية الختامية مشاركات متعددة من إيبارشيات الكرازة المرقسية في مصر وخارجها، وتتضمن مايلي:

- عددًا من العروض الفنية المتميزة (مسرح - أوبريت - عرض كورال - عمل موسيقي - فيلم درامي غنائي قصيرة).

- مؤتمرًا علميًّا تقدم فيه الأوراق البحثية الفائزة في مسابقة شباب الباحثين التي أعلن عنها في شهر سبتمبر الماضي.

- موكبًا احتفاليًّا للقديس أثناسيوس يتقدمه قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس، ويشارك فيه الآباء الكهنة والرهبان وكافة فئات الشعب بمصر وبلاد المهجر، وتقام صلوات عشية تتضمن تطييب رفات القديس أثناسيوس، ويلقي عدد من أساقفة المهجر كلمات قصيرة بعشر لغات مختلفة، تتناول مجمع نيقية وأبطاله.

- نشر المنصات الرسمية على هامش الاحتفالات، عددًا من الأعمال الفنية المتميزة التي أنتجتها بعض إيبارشيات الكرازة المرقسية.

كما ستذاع كافة فعاليات الاحتفالات على القنوات القبطية مع تغطيات خاصة بها، مع بث مباشر لها على المنصات الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحات الإيبارشيات والأديرة والكنائس بكافة أنحاء الكرازة المرقسية.