أخبار البلد

ذكرى نياحة أحد أعمدة الإيمان الأرثوذكسي "البابا بطرس الثالث"

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الموافق الثاني من شهر هاتور القبطي، ذكرى نياحة البابا بطرس الثالث البطريرك السابع والعشرين من بطاركة الكرازة المرقسية.

البابا بطرس الثالث

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، إنه في مثل هذا اليوم من سنة ٢٠٤ للشهداء (٤٨٥م) تنيَّح البابا بطرس الثالث. وكان البابا الراحل تلميذًا للبابا ديوسقوروس، وقد رسمه قسًا بمدينة الإسكندرية، ثم خدم إلى جوار البابا تيموثاوس الثاني البطريرك السادس والعشرين، وكان خير معين له في الخدمة والرعاية.

وبعد نياحة البابا تيموثاوس، تم اختيار القس بطرس ليكون بطريركًا في الرابع من توت سنة ١٩٤ للشهداء (٤٧٧م). وخلال فترة خدمته وصلته رسالة من القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية يؤكد فيها إيمانه بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح بحسب تعليم القديسين كيرلس وديوسقوروس، فكتب إليه البابا بطرس مؤيدًا هذا الإيمان وأرسل رسالته مع ثلاثة من الأساقفة العلماء الذين قبلهم البطريرك أكاكيوس وشاركهم الصلاة والقداس.

ما هو كتاب السنكسار؟

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.

البابا بطرس الثالث الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السنكسار البطريرك السابع والعشرين

