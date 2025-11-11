في عيد تدشين بازيليك اللاتران.. البابا يدعو المؤمنين إلى شهادة حياة يومية للمحبة والرجاء

أكد قداسة البابا لاون الرابع عشر، أن الكنيسة ليست مجرد بناءً من الحجارة، أو الجدران، بل هي جسد المسيح الحيّ الذي يتكوّن من المؤمنين المدعوين إلى إعلان رسالة الإنجيل في كل مكان.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الأب الأقدس قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، بمناسبة عيد تدشين بازيليك القديس يوحنا في اللاتران، أقدم كنائس روما، ومقرّ أسقفها، خليفة القديس بطرس.

شهادة محبه ورجاء

وأوضح الحبر الأعظم أن بازيليك اللاتران تُعدّ "الأم" التي تعتني بإيمان المسيحيين، غير أن رمزها الحقيقي لا يكمن في فخامتها المعمارية، بل في سر الكنيسة الحيّ الذي تعبّر عنه، قائلًا: مقدس الله الحقيقي هو المسيح المائت، والقائم من بين الأموات، نحن كنيسة المسيح، جسده وأعضاؤه، المدعوون، لكي ننشر في العالم إنجيله، إنجيل الرحمة والتعزية والسلام.

وشدّد قداسة البابا على أن شهادة الحياة اليومية هي العبادة الروحية الحقيقية، التي يُطلب من المؤمنين تقديمها، داعيًا إلى أن تتحوّل الحياة المسيحية إلى شهادة ملموسة للمحبّة، والرجاء في عالمٍ يعاني من الانقسام، واللامبالاة.

وفي نداءٍ رعوي مؤثر، دعا بابا الكنيسة الكاثوليكية المؤمنين إلى عدم السماح لنقاط ضعف المسيحيين، وأخطائهم، أو الأفكار المسبقة بأن تحجب عنهم فهم جمال الكنيسة، وسرّ قداستها، مؤكدًا أن قداستها لا تقوم على استحقاقات البشر، بل على عطية الله المجانية التي لا تُسحب أبدًا.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمته قائلًا: لنَسِرْ في فرح كوننا الشعب المقدّس الذي اختاره الله، ولنطلب من مريم، أمّ الكنيسة أن تساعدنا على قبول المسيح، وترافقنا بشفاعتها في طريق الإيمان.

بهذه الدعوة، ذكّر البابا لاون الرابع عشر المؤمنين بأن الكنيسة، في جوهرها، ليست جدرانًا أو مؤسسات، بل شركة حياةٍ بين الله وشعبه، ورسالة مفتوحة تدعو كل إنسان إلى نور الإنجيل وسلام المسيح.