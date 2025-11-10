قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
في لفتة أبوية مؤثرة.. البابا تواضروس يهدي صليب يده للطفل بوليكاربوس

ميرنا رزق

شهدت احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة،  أمس، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، موقفا مؤثرا حين أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني صليب يده الخاص للطفل "بوليكاربوس ملاك" الذي قدم فقرات الحفل بطريقة طفولية جميلة.

وجاءت اللفتة أثناء تقديم الطفل لقداسة البابا لإلقاء كلمته، حيث أهدى الطفل صليبا خشبيا لقداسته، فرد البابا بإهدائه صليب يده، وسط تصفيق وفرحة الحضور.

وفي كلمته أعرب قداسة البابا عن سعادته بمشاركة الأطفال في الاحتفالية، مؤكدًا أن قامة الطفولة هي قامة الأبدية، لأنها تتسم بالبساطة والبراءة والنقاوة، ودعا الجميع إلى التعلم من الأطفال، مشيرًا إلى أن السيد المسيح أوصى بأن نرجع ونصير مثل الأولاد لندخل ملكوت السماوات. 

