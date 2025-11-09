قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6 أشهر على حبرية البابا لاون.. بابا السلام في عالم ممزق بالحروب

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

مرت ستة أشهر على انتخاب قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، لتتضح ملامح رؤيته الكنسية، والإنسانية من خلال تعاليمه، وكلماته، التي رسمت ملامح كنيسة موحّدة، منفتحة، وشاهدة للسلام في عالمٍ أنهكته الكراهية، والعنف.

منذ إطلالته الأولى في الثامن من أيار ماضي من شرفة بازيليك القديس بطرس، وجّه البابا الجديد رسالته للعالم بكلماتٍ بسيطة عميقة: "السلام لجميعكم! سلام المسيح القائم من بين الأموات، سلامٌ وديعٌ ومثابر، يُجرّد من السلاح ولا يعتمد على القوة. كلمات عبّرت عن جوهر رسالته البابوية: أن تكون الكنيسة جسرًا للحوار، وخميرةً للوحدة والأخوّة، لا تتّكئ على الأقوياء، ولا تحوّل الإيمان إلى تسويقٍ ديني، بل تشهد للمسيح عبر المحبة الفاعلة.

وفي قداس افتتاح حبريّته يوم 18 مايو 2025، أكّد البابا لاوُن الرابع عشر أن الكنيسة مدعوّة لتكون علامة وحدةٍ في عالمٍ تمزّقه الانقسامات، قائلًا: نريد أن نكون في وسط هذه العجينة خميرةً صغيرةً للوحدة، والشركة، والأخوّة.

وشدّد بابا الكنيسة الكاثوليكية على أن السلطة في الكنيسة لا تُمارس بالتسلّط، بل بالبذل، والتواضع، وأن على الراعي أن يختفي لكي يبقى المسيح.

معاني الإيمان الحقيقي

وفي سلسلة عظاته وكلماته خلال الأشهر الماضية، أضاء الأب الأقدس على معاني الإيمان الحقيقي الذي لا يقتصر على المعرفة، أو المشاركة الطقسية، بل يتجسّد في أعمال الرحمة، وخدمة الفقراء، والالتزام بالخير العام. إذ قال في إحدى عظاته: إيماننا لا يكون حقيقيًا إلا حين يعانق حياتنا بأسرها، ويجعلنا نخاطر في المحبّة على مثال يسوع.

كذلك، وجّه دعواتٍ متكرّرة إلى نزع السلاح ونشر ثقافة اللاعنف، مؤكدًا أن ما يجب نزع سلاحه أولاً هو القلب، لأنّ من لا يحمل السلام في داخله لا يستطيع أن يزرعه في الآخرين. وهاجم في أكثر من مناسبة سباق التسلّح العالمي، واصفًا تجارة الأسلحة بأنها تجارة الموت التي تسرق خبز الفقراء لبناء مصانع الدمار”

وفي إرشاده الرسولي الأول الصادر في التاسع من أكتوبر 2025، وضع الحبر الأعظم رؤيةً لاهوتية عميقة لمحبّة الفقراء، معتبرًا أنّ خدمة المتألمين ليست مجرّد عمل إحسان، بل لقاءٌ مع وجه الله في من لا قوّة لهم، مؤكدًا أن محبّة الفقراء هي مقياس العبادة الحقيقية.

وحذّر قداسة البابا في لقائه مع الحركات الشعبية من اتّساع الهوة الاجتماعية، قائلًا: الإقصاء هو الوجه الجديد للظلم الاجتماعي، والكنيسة لا يمكن أن تصمت أمام أنظمةٍ تفرض الفقر، وتغذّي الكراهية.

وفي يوبيل العاملين في مجال العدالة، دعا الأب الأقدس إلى مواجهة واقع الشعوب التي تجوع وتظمأ إلى العدالة، مؤكدًا أن الدولة التي لا عدالة فيها ليست دولة.

أما عن المهاجرين، فقد دعا عظيم الأحبار إلى استقبالهم بإنسانية، مشددًا في عظته بيوبيل العالم الإرسالي على أن المهاجرين ليسوا غرباء، بل إخوةٌ يحملون وجوه المسيح المتألّم، مندّدًا بالإجراءات اللاإنسانية التي تُتَّخذ ضدهم في بعض الدول.

وفي ختام حديثه في الصلاة المريمية من أجل السلام في أكتوبر 2025، لخّص بابا الكنيسة الكاثوليكية رسالته للعالم بكلماتٍ مؤثرة: اغمد سيفك، تجرّؤوا على نزع السلاح! لا يمكننا أن نقتل من أجل أيّ فكرة، أو إيمان، أو سياسة، لأنّ السلام يبدأ من القلب.

وبهذه الروح، يواصل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر قيادة الكنيسة في زمنٍ يعطش إلى الأمل، ليكون بابا السلام، والرحمة، والإنسانية، وعلامة رجاءٍ في عالمٍ جريحٍ يبحث عن النور.

البابا لاوُن البابا لاوُن الرابع عشر انتخاب قداسة البابا لاوُن الرابع عشر الكنسية بازيليك القديس بطرس الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية الصلاة المريمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ترشيحاتنا

الاهلي

حسن المستكاوي: مبروك للأهلي اللقب الخامس على التوالي

ياسر صادق

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان القدير ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري

مرام علي

هيكون سر.. مرام علي تكشف عن عمل جديد بمشاركة أحمد حاتم

بالصور

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

وفاء مكي
وفاء مكي
وفاء مكي

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد