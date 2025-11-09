البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء والقديس مار مرقس بـ 6 أكتوبر

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، الآن ، صلوات قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار مرقس بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وشعب غفير من أبناء المنطقة.

طقس تدشين

ويُبث الحدث مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية ، والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ،حيث يشهد القداس طقس تدشين المذبح وأيقونات الكنيسة وسط أجواء مملوءة بالفرح والصلوات.

ويأتي هذا ضمن سلسلة التدشينات والزيارات الرعوية التي يقوم بها قداسة البابا لدعم الخدمة والرعاية في مختلف الكنائس والإيبارشيات.