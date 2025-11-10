البابا تواضروس يستقبل كاثوليكوس كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، قداسة الكاثوليكوس مار باسيليوس مار توما ماتيوس كاثوليكوس كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية، والوفد المرافق له.

ورحب قداسة البابا خلال الاستقبال بقداسة الكاثوليكوس ومرافقيه ثم اصطحبه في جولة بالمقر البابوي زار خلالها كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، ومتحف الهدايا، قبل أن تعقد جلسة مشتركة برئاسة قداسة البابا وقداسة الكاثوليكوس حضرها وفدا الكنيستين.

نبني السلام

في بداية الجلسة تحدث قداسة البابا مجددًا الترحيب بضيوفه، معربًا عن سعادته بزيارتهم وعن تطلعه أن تكون الجلسة فعالة ومثمرة، ولفت قداسته إلى أن مسؤوليتنا ليست فقط أن نصنع السلام ولكن بالأكثر أن نبني السلام. وأن حل أي مشكلة يأتي من خلال المحبة والحكمة.

ونوه قداسة البابا إلى أن الله ينتظر منا النقاوة أي أن تكون قلوبنا نقية وكذلك كلامنا وعلاقاتنا وحوارنا. واختتم بطلب الصلاة ليمنحنا المسيح مزيدًا من المحبة والحكمة.

عقب اللقاء قام قداسة الكاثوليكوس والوفد المرافق بجولة في الكاتدرائية المرقسية والكنيسة البطرسية ومزار القديس مرقس الرسول ومزار القديس أثناسيوس الرسولي، واستمعوا لشرح عن تاريخ تلك الأماكن.

تكون وفد كنيسة مالانكارا الهندية الأرثوذكسية من نيافة المطران مار أبراهام ستيفانوس مطران لندن، والأب أسوين زيفرين فرنانديز والأب باچيو چونسون والسيد چاكوب ماثيو.

بينما تكون وفد الكنيسة القبطية من أصحاب النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والراهب كيرلس المقاري، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.