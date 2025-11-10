قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
أخبار البلد

البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، جولة تفقدية في إيبارشية 6 أكتوبر وذلك عقب تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول، شاركه فيها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وقيادات المحافظة.


بدأت الجولة بوضع حجر أساس مستشفى سندة التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر.

نشاط مكثف للبابا 

ثم توجه قداسته والسيد المحافظ إلى مدينة هرم لايف حيث تم افتتاح مدرسة "Virgin Mary" وتم استقبالهما بالورود ورفعا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح المدرسة والتقط صورة تذكارية لهذة المناسبة، ثم تفقدا بعض الفصول، أقيم بعدها حفل بمناسبة الافتتاح تضمن فيلمًا تسجيليًّا لمراحل بناء المدرسة وإمكانياتها والسعة الاستيعابية لها حيث تحوي قسمين أحدهما للغات والقسم الآخر القسم الدولي.

واختتمت الجولة بزيارة كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الفردوس وهناك كان افتتاح مركز البطل الطبي الذي يحوي وحدات غسيل كلوي (٨ وحدات ومخطط أن يصل عددها إلى ٢٤ وحدة) وعيادات خارجية في تخصصات أسنان، رمد، باطنة، أورام، عظام، جراحة، تحاليل.

كما تم افتتاح نادٍ رياضي وآخر اجتماعي.

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

الأسهم الامريكيه

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بعد خسائر أسبوعية للمؤشرات الرئيسية

"موانئ البحر الأحمر" توقع مذكرة تفاهم مع "الجسر العربي" لإنشاء وإدارة ترسانة لبناء وصيانة السفن في سفاجا

"موانئ البحر الأحمر" توقع مذكرة تفاهم مع "الجسر العربي" لإنشاء وإدارة ترسانة لبناء وصيانة السفن في سفاجا

جانب من معرض MEA Industry 2025

رئيس غرفة الجيزة التجارية يشارك في معرض MEA Industry 2025 لدعم الصناعة الوطنية

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

