البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية والاجتماعية بمدينة السادس من أكتوبر .

بدأت الفعاليات بترحيب محافظ الجيزة بقداسة البابا تواضروس الثاني على أرض المحافظة، مشيدًا بالدور الوطني والمجتمعي للكنيسة وما تقدمه من مشروعات خدمية وتنموية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أن خدمة المواطن هي الهدف المشترك الذي يجمع بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار من الشراكة والمسؤولية الوطنية.

وشملت الفعاليات وضع حجر الأساس لمستشفى سنده بجوار مطرانية أكتوبر وأوسيم، وافتتاح مدرسة فيرجين ماري، ومركز البطل للغسيل الكلوي، وعيادات البطل الروماني التخصصية، والنادي الرياضي والاجتماعي أرك روف وذلك بمناطق هرم سيتي والفردوس بمدن حدائق أكتوبر والسادس من أكتوبر .

وأكد محافظ الجيزة أن المشروعات تُعد إضافة نوعية للقطاع الخدمي والاجتماعي والصحي بالمحافظة، وتتسق مع توجهات الدولة في دعم المبادرات والمشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين في مختلف المجالات الحياتية.

وأضاف المحافظ أن محافظة الجيزة حريصة على تعزيز التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والكنيسة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطن، مؤكدًا أن خدمة الإنسان هي الهدف المشترك الذي يجمع بين الجميع في إطار من الشراكة والمسؤولية الوطنية.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والكنسية.