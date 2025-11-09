محافظ الجيزة يفتتح الملعب الخماسي وصالة ألعاب القوى بنادي المناجم

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الملعب الخماسي الجديد "ملعب الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم"، وصالة ألعاب القوى بنادي المناجم، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالمنشآت الرياضية، ودعم الأنشطة الشبابية والاجتماعية بالمناطق النائية، وذلك في ختام جولته الميدانية التي امتدت على مدار ثلاثة أيام بمركز الواحات البحرية.

وفي مستهل الافتتاح، استقبل شباب الكشافة والمتطوعون بالنادي المحافظ بالترحيب، معربين عن تقديرهم لحرصه على دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل الواحات البحرية، ومؤكدين استعدادهم للمشاركة الفعالة في مختلف المبادرات المجتمعية والفعاليات الشبابية.

وخلال جولته داخل النادي، عاين المحافظ الملعب الخماسي بعد الانتهاء من إنشائه وتشغيله فعليًا، مشيدًا بجودة التنفيذ وما يمثله المشروع من إضافة مهمة للبنية التحتية الرياضية بالمنطقة، مؤكدًا أن إنشاء الملعب يسهم في توفير بيئة آمنة لممارسة الرياضة وتعزيز روح العمل الجماعي بين الشباب.

كما افتتح المحافظ صالة ألعاب القوى بالنادي بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث الأدوات والمعدات الرياضية، بما يتيح ممارسة مختلف الألعاب والأنشطة البدنية، موجهًا بالاستمرار في دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع المواهب الشابة بالواحات البحرية.

وشدد المحافظ على أهمية تنفيذ برامج الصيانة الدورية لجميع المنشآت الرياضية داخل النادي للحفاظ على كفاءتها وضمان استدامة الخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، كما شدد على أن الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية لا يقل أهمية عن الاهتمام ببرامج الأنشطة والتدريب.

وأكد المهندس عادل النجار أن تطوير نادي المناجم ورفع كفاءة منشآته يأتي ضمن خطة النهوض بقطاعي الشباب والرياضة في الواحات البحرية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كلٌّ من إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، والدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية، والدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير نادي المناجم.