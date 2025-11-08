محافظ الجيزة يتفقد خطوط الإنتاج بأحد مصانع تعبئة وتغليف التمور وزيت الزيتون بالواحات البحرية

أكّد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الواحات البحرية تمتلك مقومات زراعية وصناعية فريدة، تجعلها قادرة على أن تكون مركزًا إنتاجيًا متميزًا في مجالات التصنيع الزراعي مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم المشروعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لخطوط الإنتاج بأحد مصانع تعبئة وتغليف التمور وزيت الزيتون بمركز الواحات البحرية رفقة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حيث تم الاطلاع على خطوط الإنتاج وآليات التشغيل داخل المصنع ومراحل تصنيع التمور والزيتون بدءًا من الفرز والتجفيف وصولًا إلى التعبئة والتغليف والتسويق.

واستمع المحافظان إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع حول منظومة العمل وأحدث التقنيات المستخدمة في التعبئة وجودة المنتج النهائي، وأشادا بمستوى الكفاءة التشغيلية وجودة الإنتاج التي تعكس ما تتميز به الواحات البحرية من خبرات وإمكانات بشرية ومقومات طبيعية فريدة.

وشدّد النجار على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها التمور والزيتون، بما يُسهم في تعظيم القيمة المضافة لتلك المحاصيل وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.

كما أكد أهمية تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية واستخدام أحدث النظم الإنتاجية بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل حقيقية لأبناء الواحات البحرية.

