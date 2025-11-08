قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار في البرازيل إلى 432 شخصا
ترامب: واشنطن تقاطع قمة الـ 20 بجنوب إفريقيا احتجاجاً على سوء معاملة المزارعين البيض
رسمياً.. انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي| خاص
الفنان صالح عبد النبي: مضيت على القايمة وأنا مش عارف عنها حاجة
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد خطوط الإنتاج بأحد مصانع تعبئة وتغليف التمور وزيت الزيتون بالواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكّد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الواحات البحرية تمتلك مقومات زراعية وصناعية فريدة، تجعلها قادرة على أن تكون مركزًا إنتاجيًا متميزًا في مجالات التصنيع الزراعي مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم المشروعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لخطوط الإنتاج بأحد مصانع تعبئة وتغليف التمور وزيت الزيتون بمركز الواحات البحرية رفقة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حيث تم الاطلاع على خطوط الإنتاج وآليات التشغيل داخل المصنع ومراحل تصنيع التمور والزيتون بدءًا من الفرز والتجفيف وصولًا إلى التعبئة والتغليف والتسويق.

واستمع المحافظان إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع حول منظومة العمل وأحدث التقنيات المستخدمة في التعبئة وجودة المنتج النهائي، وأشادا بمستوى الكفاءة التشغيلية وجودة الإنتاج التي تعكس ما تتميز به الواحات البحرية من خبرات وإمكانات بشرية ومقومات طبيعية فريدة.

وشدّد النجار على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها التمور والزيتون، بما يُسهم في تعظيم القيمة المضافة لتلك المحاصيل وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.
كما أكد أهمية تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية واستخدام أحدث النظم الإنتاجية بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل حقيقية لأبناء الواحات البحرية.
 

