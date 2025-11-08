وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات تنموية بالواحات البحرية

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التنموية الجديدة بمركز الواحات البحرية، وذلك على هامش زيارتهما للمركز لدعم جهود الدولة في تنمية المناطق الواعدة وتحسين الخدمات الزراعية والتعليمية.



ورافقهما الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية و إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور هلال الكعبي عضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي .

وشملت الافتتاحات غرف التبريد والتجميد الحديثة المخصصة لحفظ وتخزين التمور، والتي تم إنشاؤها لخدمة صغار المزارعين والمنتجين المحليين بما يضمن تقليل الفاقد من المحصول وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد محافظ الجيزة أن إنشاء هذه الغرف يأتي في إطار خطة الدولة لدعم سلاسل القيمة لقطاع التمور ورفع كفاءة التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن الواحات البحرية تمتلك مقومات فريدة تجعلها من أهم مناطق إنتاج التمور في مصر.



كما افتتح الوزير والمحافظ المدرسة الثانوية الزراعية بمنديشة بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها وتشغيلها، والتي تُعد صرحًا تعليميًا نموذجيًا لدعم التعليم الفني الزراعي وتخريج كوادر مؤهلة تخدم خطط التنمية الزراعية والصناعية بالمحافظة.



وتضم المدرسة أقسامًا إنتاجية حديثة تشمل الصناعات الغذائية، والألبان، والإنتاج الحيواني، وصوب زجاجية، ومنحلًا تدريبيًا، ووحدات عملية مجهزة لتدريب الطلاب على أحدث الأساليب الزراعية.



وأوضح المهندس عادل النجار أن المشروعات الجديدة تأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع في التعليم الفني المتخصص ودعم الأنشطة الزراعية المميزة بالواحات، خاصة في مجالات زراعة النخيل وتصنيع التمور، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من التعليم والإنتاج.