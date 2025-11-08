قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة
اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت وقف النار وتفعيل خطة ترامب للسلام
مصر تستضيف تدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجرائم السيبرانية
ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته
سفير مصر بالبرتغال: جهود مكثفة لضمان تصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات تنموية بالواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التنموية الجديدة بمركز الواحات البحرية، وذلك على هامش زيارتهما للمركز لدعم جهود الدولة في تنمية المناطق الواعدة وتحسين الخدمات الزراعية والتعليمية.


ورافقهما الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية و إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور هلال الكعبي عضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي . 
وشملت الافتتاحات غرف التبريد والتجميد الحديثة المخصصة لحفظ وتخزين التمور، والتي تم إنشاؤها لخدمة صغار المزارعين والمنتجين المحليين بما يضمن تقليل الفاقد من المحصول وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد محافظ الجيزة أن إنشاء هذه الغرف يأتي في إطار خطة الدولة لدعم سلاسل القيمة لقطاع التمور ورفع كفاءة التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن الواحات البحرية تمتلك مقومات فريدة تجعلها من أهم مناطق إنتاج التمور في مصر.


كما افتتح الوزير والمحافظ المدرسة الثانوية الزراعية بمنديشة بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها وتشغيلها، والتي تُعد صرحًا تعليميًا نموذجيًا لدعم التعليم الفني الزراعي وتخريج كوادر مؤهلة تخدم خطط التنمية الزراعية والصناعية بالمحافظة.


وتضم المدرسة أقسامًا إنتاجية حديثة تشمل الصناعات الغذائية، والألبان، والإنتاج الحيواني، وصوب زجاجية، ومنحلًا تدريبيًا، ووحدات عملية مجهزة لتدريب الطلاب على أحدث الأساليب الزراعية.


وأوضح المهندس عادل النجار أن المشروعات الجديدة تأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع في التعليم الفني المتخصص ودعم الأنشطة الزراعية المميزة بالواحات، خاصة في مجالات زراعة النخيل وتصنيع التمور، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من التعليم والإنتاج.

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

آمال ماهر

برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

أمير هلال، عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: إقبال المصريين بالخارج على التصويت نموذج يُحتذى به

رضا فرحات

المؤتمر: إقبال المصريين بالخارج في انتخابات النواب نموذج حي للالتزام الوطني والمسؤولية السياسية

انتخابات مجلس النواب 2025

برلماني: إقبال المصريين في الخارج رسالة وحدة وحب للوطن ودعم للدور الدولي لمصر

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام وأنت تمسك الهاتف؟ دراسات تكشف مفاجآت

تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف
تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف
تأثيرات صحية لتناول الطعام أثناء استخدام الهاتف

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

