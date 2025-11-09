قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتهاء مختلف القطاعات المعنية بالمحافظة من استعداداتها التنظيمية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها غدًا الإثنين وتستمر على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك في أجواء من الانضباط والجاهزية الكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

وكشف المحافظ أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات بمحافظة الجيزة يبلغ 6 ملايين و634 ألف ناخب وناخبة ، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى، حيث تُجرى عملية الاقتراع داخل 775 لجنة فرعية موزعة على 386 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة، تتيح مشاركة فعالة وواعية من مواطني الجيزة في هذا الاستحقاق الوطني، مشددًا على الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون أي تمييز، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ودعا المحافظ جميع مواطني المحافظة ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن المشاركة الواعية تسهم في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

كما وجّه المحافظ بتقديم كامل الدعم اللوجستي للقائمين على العملية الانتخابية، وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين داخل اللجان، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية وهيئة النظافة والتجميل بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، ورفع كفاءة الإنارة وتوفير حرم آمن ومنظم لتيسير دخول وخروج المواطنين أثناء عملية التصويت.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار على أهمية الربط بين مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن، والتنسيق المستمر مع مديريات الخدمات وشركات المرافق، لضمان المتابعة اللحظية لأي أحداث أو طوارئ خلال يومي الانتخابات.

وأشار المحافظ إلى تواجد ممثلين عن شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومي الاقتراع، بما يتيح سرعة التواصل واتخاذ الإجراءات الفورية لحل أي مشكلات طارئة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تهيئة جميع المقومات لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة الجيزة وأبنائها .

محافظ الجيزة انتخابات مجلس النواب 2025 سير العملية الانتخابية مواطني الجيزة انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

ترشيحاتنا

الاوقاف

الأوقاف تنظم ندوة توعوية عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بحقوق المنوفية

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر في اذاعة القران الكريم بهذا الموعد

نيابةً عن أمين البحوث الإسلامية.. أمين العليا للدعوة يشارك في ندوة كلية التربية حول دور الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

أمين اللجنة العليا للدعوة: الكليات الأزهرية تسهم في منع تغريب العقول

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد