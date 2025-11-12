اللقاء الأول لتعزيز التواصل المستمر بين الكنيسة وأبنائها من رجال الأعمال بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من رجال الأعمال الأقباط في لقاء محبة وتعارف، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

لقاء محبة وتعارف

خلال اللقاء، قدّم قداسة البابا نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها ودورها الروحي والوطني، كما استعرض مجالات الخدمة المتنوعة والأنشطة التي تقوم بها الكنيسة في الجوانب الروحية والاجتماعية والتعليمية والتنموية.

وأكد قداسته على تقديره لخبرات الحضور، داعيًا إلى أن يكون لكل شخص دوره بحسب موهبته ومجاله، في الخدمة.

ساد اللقاء أجواء من المحبة والاحترام والتعارف البناء، وتبادل الحضور الرؤى حول سُبل التعاون والعمل المشترك في

مجالات الخدمة العديدة.

ويعد هذا اللقاء خطوة أولى في تعزيز التواصل المستمر بين الكنيسة وأبنائها.