قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
رئيس النواب: صدور قانون الإجراءات الجنائية محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة
شيخة المجاهدين.. فرحانة سالم تُسطِّر بدمها تاريخ سيناء من قلب الصحراء إلى تكريم العاصمة
منظومة التأمين الصحي الشامل تنجح في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة لـ 53.8٪
محافظ المنيا: من المهم تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
حبس سائق إسماعيل الليثي 4 أيام على ذمة التحقيق.
الغندور: نادي معاه فلوس والحكام بتعمله حساب هيجيب بطولات
رئيس الوزراء لـ وزير الكيماويات الهندي: صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عملنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة

سفير الإمارات مع البابا تواضروس
سفير الإمارات مع البابا تواضروس
فرناس حفظي

التقى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، حيث جرى بحث العلاقات الوطيدة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المشتركة لنشر قيم التسامح والأخوّة الإنسانية، وترسيخ الحوار كجسر للتفاهم والسلام بين الشعوب.

وأكد الزعابي خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الراسخة وللتعاون البنّاء، القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة التي ترسخ قيم التعايش والحوار كركائز أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وقال: "تؤمن دولة الإمارات أن قيم التسامح والتفاهم هي أساس ازدهار المجتمعات واستقرارها. ويمثل التعايش نهج حياة وسياسة ثابتة تقودها رؤية استثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهي الرؤية التي تجسّدت في “وثيقة الأخوّة الإنسانية” التي أرست مبادئ راسخة للتعايش والاحترام المتبادل، وجعلت من دولة الإمارات منارة عالمية لقيم السلام والتآخي، ومحطة مضيئة في مسار العلاقات بين أتباع الأديان، انطلقت من أبوظبي لتقدّم رسالة للعالم عنوانها التسامح والمحبة والسلام".

وأشاد بجهود قداسة البابا تواضروس الثاني في تعزيز ثقافة الحوار والسلام بين الأديان، وترسيخ روح الانسجام والتقارب بين الشعوب، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع رؤية دولة الإمارات التي جعلت من التسامح والتعايش ركائز أساسية في نهجها الحضاري ورسالتها الإنسانية لبناء عالم يسوده الاحترام.

من جانبه، ثمّن البابا تواضروس الثاني الدور الريادي لقيادة دولة الإمارات الرشيدة في ترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب والأديان، مشيداً بمبادراتها الرائدة التي تجسّد نهجاً ثابتاً في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، وترسيخ التفاهم بين مختلف الثقافات، وتعلي شأن القيم الإنسانية الجامعة التي توحّد الشعوب وتُسهم في استقرار العالم وازدهاره.

حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات جامعة الدول العربية البابا تواضروس الثاني الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

اجتماع محافظة المنوفية

اجتماع تنسيقي لمناقشة موقف تسليم عدد من مشروعات " حياة كريمة " بالمنوفية

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات الصرف الصحي بقرى أشمون والشهداء

إزالة التعديات

محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد