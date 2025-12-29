جامعة أسوان تبحث التعاون بتقنيات الري الذكي والزراعة المستدامة تنفيذا لرؤية مصر2030

استقبل الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، المهندس علاء نبيل المدير الإقليمي للشركة المتخصصة في تقنيات الري الذكي المطري، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد أبو الليل عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور طارق رضوان المدير التنفيذي لوحدة إنتاج وتسويق الحاصلات البستانية، والدكتور عبد المنعم عوض الله مدير وحدة التجارب الزراعية.



وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في تطبيقات الزراعة الذكية ونظم الري المطري الحديث، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والطاقة، ودعم منظومة البحث العلمي، وربط الدراسة الجامعية بالتطبيقات العملية داخل الحقول ومواقع الإنتاج، بما يواكب توجهات الدولة نحو التطوير التكنولوجي في القطاع الزراعي بمحافظة أسوان.

جهود جامعية



وتعد الشركة من الشركات الرائدة في الحلول المطرية الذكية، من خلال تقنيات تعتمد على الإدارة الدقيقة للموارد المائية والطاقة، وتطبيقات تعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية وفق معايير بيئية مستدامة.



كما شهد اللقاء استعراض مقترح مشروع تطبيقي مشترك بجامعة أسوان يضم نظم ري ذكي، ومعامل بحثية متخصصة في فسيولوجيا النبات وتحليل التربة والمياه والميكروبيولوجي، إلى جانب محطة أرصاد جوية حديثة لدعم الدراسات المناخية الزراعية، وهو ما يمثل إضافة علمية وتعليمية تخدم طلاب الكليات المعنية وتؤهل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.



واكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،انه تعمل جامعة أسوان على توطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري الذكي بما يتماشى مع جهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتحقيق الأمن الغذائي. ونسعى إلى أن تكون الجامعة مركزًا بحثيًا وتدريبيًا رائدًا في جنوب الصعيد لدعم الابتكار الزراعي وخدمة المجتمع."



وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير بنية علمية تطبيقية تخدم المجتمع الأسواني، وتدعم توجهات الدولة نحو زراعة مستدامة وذكاء مائي يحققان مستهدفات رؤية مصر 2030.