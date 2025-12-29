قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تبحث التعاون بتقنيات الري الذكي والزراعة المستدامة تنفيذا لرؤية مصر2030

جهود جامعية
جهود جامعية

استقبل الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان، المهندس علاء نبيل المدير الإقليمي للشركة  المتخصصة في تقنيات الري الذكي المطري، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد أبو الليل عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور طارق رضوان المدير التنفيذي لوحدة إنتاج وتسويق الحاصلات البستانية، والدكتور عبد المنعم عوض الله مدير وحدة التجارب الزراعية.


وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في تطبيقات الزراعة الذكية ونظم الري المطري الحديث، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والطاقة، ودعم منظومة البحث العلمي، وربط الدراسة الجامعية بالتطبيقات العملية داخل الحقول ومواقع الإنتاج، بما يواكب توجهات الدولة نحو التطوير التكنولوجي في القطاع الزراعي بمحافظة أسوان.

جهود جامعية


وتعد الشركة من الشركات الرائدة في الحلول المطرية الذكية، من خلال تقنيات تعتمد على الإدارة الدقيقة للموارد المائية والطاقة، وتطبيقات تعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية وفق معايير بيئية مستدامة.


كما شهد اللقاء استعراض مقترح مشروع تطبيقي مشترك بجامعة أسوان يضم نظم ري ذكي، ومعامل بحثية متخصصة في فسيولوجيا النبات وتحليل التربة والمياه والميكروبيولوجي، إلى جانب محطة أرصاد جوية حديثة لدعم الدراسات المناخية الزراعية، وهو ما يمثل إضافة علمية وتعليمية تخدم طلاب الكليات المعنية وتؤهل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.


واكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،انه تعمل جامعة أسوان على توطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري الذكي بما يتماشى مع جهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتحقيق الأمن الغذائي. ونسعى إلى أن تكون الجامعة مركزًا بحثيًا وتدريبيًا رائدًا في جنوب الصعيد لدعم الابتكار الزراعي وخدمة المجتمع."


وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير بنية علمية تطبيقية تخدم المجتمع الأسواني، وتدعم توجهات الدولة نحو زراعة مستدامة وذكاء مائي يحققان مستهدفات رؤية مصر 2030.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكك الحديدية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

أسعار الأسمنت والحديد

أسعار الأسمنت والحديد اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 للمستهلك في الأسواق

جواز سفر أطفال

يتولاها ولي الأمر.. شروط وخطوات استخراج « جواز سفر» للأطفال

بالصور

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو
كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد