أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط: زيارة البابا تواضروس لنا تاريخية وتؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان

أكد الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء" المحرق" بأسيوط، أن الدير أصبح عامرا بالرهبان من القرن الرابع الميلادي وأسواره على شكل أسوار أورشليم .



وقال الأنباء بيجول في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الكنيسة الأثرية تم تطويرها عام 2000 وهي تعود إلى القرن الأول الميلادي ".



وتابع الانبا بيجول :" زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للدير كانت تاريخية وحملت رسالة للعالم بان مصر هي بلد الامن والأمان ".

ولفت الانباء بيجول :" الكنيسة الأثرية في دير المحرق هي نفس البيت الذي عاشت فيه العائلة المقدسة ".

