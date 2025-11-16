جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

تحدثت الفنانة جيهان خليل عن الأدوار التى تتمنى ان تقدمها فى مشوارها الفني وعن مشاركتها فى اعمال مقبلة تحمل العديد من المفاجأت.

https://youtube.com/shorts/zvC4R1pqCrU

وقالت جيهان خليل فى تصريح خاص لموقع"صدي البلد"، إنها تتمنى تقديم دور رومانسي او تاريخي لأنها لم تقدم هذه الأدوار من قبل.

وأضافت جيهان خليل: انها ستشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ بعمل فني جديد مميز وان دورها سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها.

واختتمت جيهان خليل حديثها بأمنيتها للسنة المقبلة ،معلقة: انها تتمني سنة ٢٠٢٦ تكون افضل من ٢٠٢٥.

وشاركت جيهان خليل فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.