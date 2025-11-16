قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ"الجبهة الوطنية" باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 29 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى Cairo ICT
خبير إسرائيلي: نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس بالقوة العسكرية
ما هو الحليب النباتي الأكثر صحة؟.. مزايا الصويا والشوفان واللوز و الأرز الصحية
فن وثقافة

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

جيهان خليل
جيهان خليل
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة جيهان خليل عن الأدوار التى تتمنى ان تقدمها فى مشوارها الفني وعن مشاركتها فى اعمال مقبلة تحمل العديد من المفاجأت.

https://youtube.com/shorts/zvC4R1pqCrU

وقالت جيهان خليل فى تصريح خاص لموقع"صدي البلد"، إنها تتمنى تقديم دور رومانسي او تاريخي لأنها لم تقدم هذه الأدوار من قبل.

وأضافت جيهان خليل: انها ستشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ بعمل فني جديد مميز وان دورها سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها.

واختتمت جيهان خليل حديثها بأمنيتها للسنة المقبلة ،معلقة: انها تتمني سنة ٢٠٢٦ تكون افضل من ٢٠٢٥.

وشاركت جيهان خليل فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

جيهان خليل اعمال جيهان خليل رمضان ٢٠٢٦

