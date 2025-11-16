أحمد موسى: العوا كان داعمًا للإخوان.. واليوم أدلي بشهادة حق للرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا كان قبل عام 2011 صاحب دور "تخريبي وتآمري" ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لم يكن عضوًا في جماعة الإخوان لكنه كان داعمًا لها ومتواجدًا في صفوفها، ولم يتخلَّ عن مواقفه المؤيدة للجماعة الإرهابية خلال تلك الفترة.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن العوا خرج اليوم وللمرة الأولى ليدلي بما وصفه بـ"شهادة حق" بشأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العوا أكد أن الرئيس السيسي تحمّل خلال السنوات الأخيرة ما لم يتحمله أحد، وأنه بات جديرًا بالتقدير والشكر على ما بذله من جهود في أصعب الظروف.

حجم التحديات التي واجهتها الدولة

وأضاف موسى أن تصريحات العوا الأخيرة تمثل تحولًا لافتًا في مواقفه السابقة، وتعكس اعترافًا صريحًا بحجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية في السنوات الماضية، وبالدور المحوري للرئيس السيسي في حماية البلاد والحفاظ على استقرارها.