طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء.. ورئيس قناة السويس: عدد السفن زاد 10% والعائد الدولاري ارتفع 20% | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.


مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد في برنامج دولة التلاوة.. فيديو
شارك المتسابق محمد أحمد حسن، في برنامج دولة التلاوة وقرأ آيات من القرآن الكريم أمام لجنة التحكيم وتلقى التعليقات عليها.


أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
قالت الفنانة اسماء جلال أنها دخلت في مرحلة الثلاثينات من العمر، موضحة أنها لا تشبه أحد من أهلها.


منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
أكد ثروت الزيني  نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر  بيع كرتونة البيض للمستهلك يصل لـ 110 و115 جنيها.


متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
عرض الإعلامي سيد علي، مشكلة على المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لمواطن يعاني والده من أزمة قلبية ولم يجد من يستقبله في المستشفيات منذ 4 أيام.


رئيس قناة السويس: الـ 15 يوما الماضية عدد السفن زاد 10% والعائد الدولاري ارتفع 20%
أكد  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن سفن تابعة لخط الملاحة الفرنسي بدأ في العودة إلى المرور من قناة السويس من جديد .


بعد تطوير الفسطاط.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تطوير منطقة الفسطاط بالكامل  ولابد من تواجد إدارة وتشغيل وصيانة لهذا المشروع الضخم للحفاظ عليه .


أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الدولة عكفت على تطوير منطقة الفسطاط  والقضاء على العشوائية فيها وتم وضع مخطط كامل لتطويرها .


قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
قال اللواء أركان حرب، أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، إن التنمية التي تشهدها الدولة تشارك فيها القوات المسلحة والجيش الثالث كجزء من هذه المنظومة من خلال تهيئة البيئة الأمنية المناسبة لتنفيذ المشروعات.


الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تكثّف جهودها بالتعاون مع دول المنطقة والاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية مثل اليونسيف، لضمان حماية المدنيين ومساعدة من يرغب في الخروج من مدينة الفاشر بعد تزايد العنف والمجاعة منذ سقوطها في قبضة الدعم السريع.

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

محمد صبري نجم الزمالك الراحل

رسميا.. لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم نادي الزمالك

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

iPhone

نهاية عصر شاشات LTPO مع هواتف iPhone القادمة

iPhone Pocket

آبل تضحك أخيراً .. نفاد iPhone Pocket من متاجر الشركة في أمريكا

Galaxy A37

مقارنة قوية بين Galaxy A37 وA36: أهم الفروق المنتظرة في الجيل الجديد من سامسونج

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

