طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء.. ورئيس قناة السويس: عدد السفن زاد 10% والعائد الدولاري ارتفع 20% | أخبار التوك شو

مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد في برنامج دولة التلاوة.. فيديو

شارك المتسابق محمد أحمد حسن، في برنامج دولة التلاوة وقرأ آيات من القرآن الكريم أمام لجنة التحكيم وتلقى التعليقات عليها.



أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري

قالت الفنانة اسماء جلال أنها دخلت في مرحلة الثلاثينات من العمر، موضحة أنها لا تشبه أحد من أهلها.



منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر بيع كرتونة البيض للمستهلك يصل لـ 110 و115 جنيها.



متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو

عرض الإعلامي سيد علي، مشكلة على المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لمواطن يعاني والده من أزمة قلبية ولم يجد من يستقبله في المستشفيات منذ 4 أيام.



رئيس قناة السويس: الـ 15 يوما الماضية عدد السفن زاد 10% والعائد الدولاري ارتفع 20%

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن سفن تابعة لخط الملاحة الفرنسي بدأ في العودة إلى المرور من قناة السويس من جديد .



بعد تطوير الفسطاط.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تطوير منطقة الفسطاط بالكامل ولابد من تواجد إدارة وتشغيل وصيانة لهذا المشروع الضخم للحفاظ عليه .



أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة عكفت على تطوير منطقة الفسطاط والقضاء على العشوائية فيها وتم وضع مخطط كامل لتطويرها .



قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو

قال اللواء أركان حرب، أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، إن التنمية التي تشهدها الدولة تشارك فيها القوات المسلحة والجيش الثالث كجزء من هذه المنظومة من خلال تهيئة البيئة الأمنية المناسبة لتنفيذ المشروعات.



الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تكثّف جهودها بالتعاون مع دول المنطقة والاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية مثل اليونسيف، لضمان حماية المدنيين ومساعدة من يرغب في الخروج من مدينة الفاشر بعد تزايد العنف والمجاعة منذ سقوطها في قبضة الدعم السريع.