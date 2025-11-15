مصطفى حسني يقبل يد المتسابق محمد في برنامج دولة التلاوة.. فيديو

شارك المتسابق محمد أحمد حسن، في برنامج دولة التلاوة وقرأ آيات من القرآن الكريم أمام لجنة التحكيم وتلقى التعليقات عليها.

وبعد انتهاء القراءة، في برنامج دولة التلاوة، قام الشيخ مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، بالذهاب إليه وقبَّل يديه، وقال "متحرمونيش أوصل سيدنا الشيخ".

وبدأ عرض برنامج دولة التلاوة يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعرض البرنامج مرتين أسبوعيًا، خلال يومي الجمعة والسبت الساعة التاسعة مساء، عبر قنوات الحياة، سي بي سي، الناس، وقناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى ذلك منصة Watch It.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، تم إجراء مراحل تصفية متعددة لاختيار أفضل 32 موهبة لتتنافس في الحلقات النهائية، ويتم الإشراف على هذه المراحل من قبل لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتتكون لجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة من مجموعة من القامات الدينية والعلمية المرموقة في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.