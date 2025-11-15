مواعيد برنامج دولة التلاوة .. والقنوات الناقلة

منذ اللحظات الأولى لعرضه عبر الشاشات جذب برنامج دولة التلاوة أنظار المتابعين، حيث يعد الأكبر من نوعه في مجال اكتشاف المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ويتميز بتقديم جوائز مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه.

مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة

بدأ عرض برنامج دولة التلاوة يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعرض البرنامج مرتين أسبوعيًا، خلال يومي الجمعة والسبت الساعة التاسعة مساء، عبر قنوات الحياة، سي بي سي، الناس، وقناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى ذلك منصة Watch It.

عدد المتسابقين في برنامج دولة التلاوة ولجنة التحكيم

شهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، تم إجراء مراحل تصفية متعددة لاختيار أفضل 32 موهبة لتتنافس في الحلقات النهائية، ويتم الإشراف على هذه المراحل من قبل لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتتكون لجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة من مجموعة من القامات الدينية والعلمية المرموقة في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.

قيمة الجوائز المالية في برنامج دولة التلاوة

تبلغ قيمة الجوائز المالية لبرنامج دولة التلاوة نحو 2 مليون جنيه، سيحصل الفائزان في فئتي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، علاوة على ذلك، سيحظى الفائزان بتسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيتشرف الفائزان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المبارك 2026.