أفضل دعاء للفرج وفك الكرب.. كلمات بسيطة رددها بعد التسليم من الصلاة

أفضل دعاء للفرج وفك الكرب .. يلجأ المؤمن إلى خالقه في كل لحظة يشعر فيها بثقل الهم وضيق النفس، فالدعاء هو الباب الذي لا يغلق أبدا، والراحة التي تنزل على القلب حين يرفع يديه إلى السماء متيقنا بأن الفرج بيد الله وحده.

وفي أوقات الشدة تزداد حاجة الإنسان إلى التضرع والدعاء، متوسلا إلى الله بأن يكشف الكرب ويبدل العسر يسرا، ولذلك يبحث الكثيرون عن أدعية جامعة تحمل معاني الرجاء والخضوع وتفتح للروح أبواب السكينة.

وفي السطور التالية نعرض الأدعية المأثورة للفرج وفك الكرب.

أفضل دعاء للفرج وفك الكرب

يا رب السائلين وراحم المساكين ومالك القوة والمتين، يا خير من يُستنصر وولي المؤمنين وغوث المضطرين، لك نخص عبادتنا وبك نستعين، فاسمع دعاءنا وتولّ أمرنا.

يا كريم يا واسع الرحمة، يا من ترى ما تخفيه الصدور وما يجول في الخواطر، لا يخفى عليك شيء، نسألك من فيض عطائك ومن نور قدرتك، ومن كرمك الواسع، أن تمنحنا ما يطمئن قلوبنا ويكفينا عن سؤال غيرك، فأنت الكريم الجواد الذي لا يُرد سائله، وإليك نتوجه منتظرين جودك وفضل رحمتك يا رحيم.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فسره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه، يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

دعاء الفرج العاجل مجرب

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ثابت على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعترف بنعمك وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد ورد أن من قال هذا الدعاء في النهار موقنا به فمات قبل الليل فهو من أهل الجنة، ومن قاله ليلا موقنا به فمات قبل الفجر فهو من أهل الجنة.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم طهر نفسي وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له.

اللهم استجب لنا كما استجبت لعبادك الصالحين، وبفضلك عجل علينا بالفرج، وبكرمك وسعة رحمتك ارزقنا انشراحا بعد ضيق، يا من لا يشغله شأن عن شأن، العليم بخفايا الأمور، المحيط بوساوس الصدور، العليّ فوق عباده، يا مغيث أغثني، وفك الكرب عني، وانزع ضري، يا أرحم الراحمين.

دعاء تفريج الكرب و تيسير الأمور



اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الهم، والحزن، والعجز، والكسل، والبخل، والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك “، زاد الأتقياء دعاء الفرج العاجل مجرب

يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وانسا وفرجا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، ببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم صن وجهي باليسار و لا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق طالبي رزقك و استعطف شرار خلقك، و أبتلى بحمد من أعطاني و أفتن بذم من منعني وأنت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع إنك على‏ كل شيء قدير.

دعاء الفرج والهم



اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه.. و إن كان بعيدا فقربه.. وإن كان قريبا فيسره.. وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.. اللهم صل على محمد وآل محمد.. واكفني بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين.

اللھم الخيرة في أقدارك والرضا ثم السعادة بكل شيء. اللهم وحد شملنا ووحد كلمتنا ووحد صفنا واهد ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا نسألك يا رحمن يا رحيم أن تؤلف بين قلوبنا وتبدل همنا إلى فرج وخصامنا إلى وحدة وتعاضد لا تكلنا يا الله إلى أنفسنا طرفة عين.