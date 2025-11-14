قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس

عبد الرحمن محمد

دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. مع حلول يوم الجمعة، يحرص كثير من المسلمين على تخصيص جزء من وقتهم للدعاء والتقرب إلى الله، إدراكًا منهم لمكانة هذا اليوم وما يحمله من بركات ورحمة. 

ويُعد يوم الجمعة فرصة ذهبية للمؤمن كي يجدد علاقته بربه، ويلتزم بمزيد من الطاعات، ويطلب المغفرة وإصلاح الحال طوال ساعات اليوم، سواء بالدعاء أو بالصلاة أو الصدقة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إلى أن الدعاء ليس مجرد كلمات تقال، بل هو عبادة عظيمة تظهر مدى تعلق العبد بربه، وثقته الكاملة في رحمته وقدرته على تفريج الهموم.

 وتؤكد الإفتاء أن الدعاء يحتاج إلى صفات مهمة يتحلى بها المسلم، أبرزها الصبر، والإيمان العميق، واليقين بأن الله يسمع النداء ويستجيب لما في القلوب من رغبات صادقة.

كما شددت على أن الدعاء وسيلة روحانية يمكن للمسلم ممارستها في كل أوقاته، سواء قائمًا أو جالسًا، لأنه باب مفتوح لا يُغلق أمام من يطلب رحمة الله ومغفرته.

دعاء غفران الذنوب وإصلاح الحال يوم الجمعة

وفي سياق الحديث عن الأدعية المستحب ترديدها يوم الجمعة، أوضح الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف، أنه لا توجد صيغة واحدة أو إلزامية لدعاء غفران الذنوب، لأن الدعاء في جوهره هو تعبير تلقائي نابع من القلب، بعيدًا عن التكلف أو تنميق العبارات.

ومن بين الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم في يوم الجمعة بنية المغفرة وإصلاح الحال:

  • «أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ».
  • دعاء للقضاء ااالحاجة اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».
  • «اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا، لَكَ مَحْـياها وَمَماتُها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها، اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة».

ومن الأدعية الجامعة التي تحمل معاني الرجاء والخشوع والتضرع:

  • «يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود، ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا، برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ،م وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وِبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

- «اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها، اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة».

- «يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين».

