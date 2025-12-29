وسط حالة من الحزن.. أهالي بني أحمد بالمنيا يشيعون جثامين الأسرة المتوفاة

قدم " صدى البلد" بثا مباشرا لانتطار عائلة الأسرة المتوفاة لخروج الجثامين وبدء تشييع الجثامين وصلاة الجنازة بمسقط راسهم قرية بني أحمد التابعه لمركز المنيا وسط حالة من الحزن الشديد.

واستيقظت قرية بني أحمد علي وفاة أب وأبنائه الثلاث داخل منزلهم بالاختناق، حيث كلف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، فريق النيابة العامة بمركز المنيا بمناظرة جثامين الأب وأطفاله الثلاثة الذين عثر عليهم داخل منزلهم مصابين بـ«تيبس بالجسم وبرودة وزرقة».

كما تضمن القرار استدعاء الزوجة والجدة للإدلاء بأقوالهما فى الواقعة، وكلف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات، وكذلك تكليف الطب الشرعى بتشريح جثامين الضحايا وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

ترجع أحداث الواقعة، الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول محمود. ا. د كهربائي و٣ من أبنائه متوفين، إثر بالاختناق نتيجة تسرب غاز داخل المنزل بقرية بنى أحمد الغربية بمركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى تحرير محضرا بالواقعة

وبدأت الجهات المختصة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير يوضح السبب الدقيق للوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما تكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

